На кіберспортивній арені Counter-Strike 2 існує пул з 7 карт, доступних для гри на офіційних матчах, але не всі вони мають однакову популярність серед професійних гравців, інформує Games 24.

До теми Українські команди з CS 2 вибороли шанс потрапити на Perfect World Shanghai Major 2024

Які мапи у фаворі кібератлетів

Завдяки статистиці порталу HLTV у нас є змога поглянути на рейтинг використання змагальних карт та визначити серед них найпопулярнішу та ту в яку було зіграно найменше матчів за останні 3 місяці.

Виявляється, що на першому місці тут розташувалася одна з наймолодших мап, що з'явилася ще у CS:GO в грудні 2020 року – Ancient. Усього за зазначений період часу на ній було проведено 996 офіційних матчів (на момент написання матеріалу).

Цікаво, що Ancient майже наздогнала ще одна "молода" карта – Anubis, на які кіберспортсмени провели 934 зустрічі.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов’язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. Ліцензійний букмекер зібрав усе важливе в одному місці – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!



УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.



ТОВ “БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ “ФАВБЕТ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022, та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

Щодо найменш популярної, то це звання, без явних конкурентів, виборола собі єдина дворівнева мапа у грі – Vertigo. На ній за останні 3 місяці було зіграно всього лиш 351 поєдинок.

Найпопулярніші мапи в CS 2 на професійній сцені впродовж останніх 3 місяців / Скриншот з hltv

Цікаво, як ці дані вплинуть на плани Valve щодо подальших змін переліку змагальних карт та чи побачать фанати гри повернення культових Cache та Train, яких так очікують не лише вони, а й кіберспортсмени.