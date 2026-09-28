Повернення легенди після тривалої перерви

Користувачі соціальних мереж помітили, що Кароліна Стахира непомітно оновила свій профіль у професійній мережі LinkedIn у серпні. Вона вказала нову посаду експертної сценаристки в CD Projekt Red. Перед цим розробниця із лютого по липень працювала зі студією як позаштатна консультантка, пише TheGamer.

Кароліна Стахира здобула світову славу завдяки своїй роботі над грою The Witcher 3: Wild Hunt, яка вийшла у травні 2015 року. Саме вона написала знамениту й емоційно складну сюжетну лінію Кривавого Барона.

Крім цього, сценаристка розробила сюжетний дизайн і діалоги для понад 40 різноманітних квестів.

Вона також активно працювала над великими доповненнями Hearts of Stone та Blood and Wine, зокрема над ключовими місіями Whatsoever Man Soweth та La Cage Au Fou.

Її внесок у гру охоплює створення основної сюжетної лінії, побічних завдань, діалогів, описів персонажів і монстрів, а також ігрових книг, листів і записів у щоденнику.

Попри величезний успіх гри, у 2016 році фахівчиня вирішила залишити компанію та перейти до студії Techland. Там вона обіймала посади провідної наративної дизайнерки та наративної директорки, працюючи над неанонсованим новим фентезійним проєктом.

Над якими проєктами працюватиме сценаристка

Наразі компанія CD Projekt Red не розголошує, за який саме проєкт узялася Кароліна Стахира. Однак розробники зараз одночасно займаються кількома масштабними іграми. Серед них є нова частина The Witcher 4, ремейк найпершої гри серії The Witcher, а також продовження футуристичного екшену Cyberpunk 2077. Загалом у складі польської студії зараз працюють 117 ветеранів, які свого часу створювали третю частину пригод Геральта.

Попри те, що офіційного підтвердження її участі у The Witcher 4 поки немає, шанувальники сподіваються знову побачити її фірмовий стиль у майбутній історії.