Фанати GTA впевнені, що розкрили плани Rockstar, через їхню таємну домовленість з модерами
- Масштабна модифікація, що додавала Ліберті-Сіті у GTA V, була видалена на прохання Rockstar, що викликало підозри у фанатів.
- Фанати припускають, що Rockstar може мати плани на інтеграцію модифікації або роботу над ремастером GTA IV.
- Можливі теорії щодо використання Ліберті-Сіті як доповнення для GTA 6 або для багатокористувацького режиму.
Шанувальники франшизи Rockstar вважають, що знають причину таємної домовленості студії з творцями масштабної модифікації, яку нещодавно видалили з усіх платформ.
Невдовзі після своєї появи, масштабна модифікація, що додавала Ліберті-Cіті у GTA V, була видалена звідусіль на прохання Rockstar і це здалося підозрілим фанатам студії, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.
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Що готують в Rockstar?
Спершу багато хто подумав, що студія "знесла" модифікацію через порушення прав інтелектуальної власності, однак самі її автори здивували коментарем.
Через неочікувану увагу, яку привернув наш проєкт, і після розмови з Rockstar Games ми вирішили припинити Liberty City Preservation Project,
– йшлося в їхній заяві.
Таке формулювання привернуло увагу фанатів Rockstar, зокрема користувача X під ніком Synth Potato, який припустив, що розробники можуть мати щось подібне на цю модифікацію у власних планах.
Просто припущення, але це може бути якась офіційна інтеграція цього мода в FiveM,
– вважає Synth Potato.
Після цього, шанувальників GTA було вже не спинити й мережа почала кипіти теоріями.
Дехто, наприклад, вважає, що у Rockstar можуть вести роботу над ремастером чи ремейком GTA IV, тому модифікація й "муляла" розробникам.
Інші кажуть, що студія цілком може використати це місто як одне з доповнень для GTA 6 чи як розширення для майбутнього багатокористувацького режиму цього проєкту.
Хоча зараз складно припустити яке саме майбутнє очікує на Ліберті-Сіті у франшизі GTA, але вочевидь ми ще побачимо це місто в нових проєктах Rockstar.