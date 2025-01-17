Фанати GTA впевнені, що розкрили плани Rockstar, через їхню таємну домовленість з модерами

Шанувальники франшизи Rockstar вважають, що знають причину таємної домовленості студії з творцями масштабної модифікації, яку нещодавно видалили з усіх платформ.

Невдовзі після своєї появи, масштабна модифікація, що додавала Ліберті-Cіті у GTA V, була видалена звідусіль на прохання Rockstar і це здалося підозрілим фанатам студії, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.

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Що готують в Rockstar?

Спершу багато хто подумав, що студія "знесла" модифікацію через порушення прав інтелектуальної власності, однак самі її автори здивували коментарем.

Через неочікувану увагу, яку привернув наш проєкт, і після розмови з Rockstar Games ми вирішили припинити Liberty City Preservation Project,

– йшлося в їхній заяві.

Таке формулювання привернуло увагу фанатів Rockstar, зокрема користувача X під ніком Synth Potato, який припустив, що розробники можуть мати щось подібне на цю модифікацію у власних планах.

Просто припущення, але це може бути якась офіційна інтеграція цього мода в FiveM,

– вважає Synth Potato.

Після цього, шанувальників GTA було вже не спинити й мережа почала кипіти теоріями.

Дехто, наприклад, вважає, що у Rockstar можуть вести роботу над ремастером чи ремейком GTA IV, тому модифікація й "муляла" розробникам.

Інші кажуть, що студія цілком може використати це місто як одне з доповнень для GTA 6 чи як розширення для майбутнього багатокористувацького режиму цього проєкту.

Хоча зараз складно припустити яке саме майбутнє очікує на Ліберті-Сіті у франшизі GTA, але вочевидь ми ще побачимо це місто в нових проєктах Rockstar.