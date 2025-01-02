Важко назвати зливом цей новий скриншот з GTA 6, але під час інформаційної посухи для фанатів Rockstar він став справжнім ковтком холодної води, інформує 24 Канал.

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"Новий" скриншот виявився доволі старим

У соцмережі X з'явилося коротке відео, на якому людина проходить невизначеним офісом. При цьому на одному з комп'ютерів видніється зображення, здатне зацікавити будь-якого геймера.

Як стверджується, ролик був знятий прибиральником в офісі Rockstar у Сан-Діеґо, а на моніторі можна побачити запущену GTA 6.

Скриншот скриншота / Фото з X

За інформацією деяких джерел, відео датується 2021 роком та було зняте під час пандемії COVID-19, отож скриншот показує вельми ранню стадію розробки гри.

Підтвердженням автентичності зображення може слугувати "розробницька" версія консолі PS5, яка лежить поруч з монітором у кадрі.

Версія PlayStation 5 для розробників / Фото з X

Звісно, скриншот не дає шанувальникам Grand Theft Auto нової інформації про проєкт, але все одно став втіхою для очей у ці "важкі" часи мовчанки Rockstar.