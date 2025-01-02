Трудно назвать сливом этот новый скриншот с GTA 6, но во время информационной засухи для фанатов Rockstar он стал настоящим глотком холодной воды, информирует 24 Канал.

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"Новый" скриншот оказался довольно старым

В соцсети X появилось короткое видео, на котором человек проходит по неопределенному офису. При этом на одном из компьютеров виднеется изображение, способное заинтересовать любого геймера.

Как утверждается, ролик был снят уборщиком в офисе Rockstar в Сан-Диего, а на мониторе можно увидеть запущенную GTA 6.

Скриншот скриншота / Фото с X

По информации некоторых источников, видео датируется 2021 годом и было снято во время пандемии COVID-19, поэтому скриншот показывает весьма раннюю стадию разработки игры.

Подтверждением подлинности изображения может служить версия консоли PS5 для разработчиков, которая лежит рядом с монитором в кадре.

Версия PlayStation 5 для разработчиков / Фото с X

Конечно, скриншот не дает поклонникам Grand Theft Auto новой информации о проекте, но все равно стал утешением для их глаз в эти "тяжелые" времена молчания Rockstar.