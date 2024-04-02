Гравець Baldur's Gate 3 перетворив усіх своїх компаньйонів на гномів – веселі фото

Шанувальник популярної RPG Baldur's Gate 3 від Larian Studios використав модифікацію для гри аби перетворити всіх своїх помічників на гномів.

Розмаїття рас та класів у BG 3 дозволяє кожному геймеру обрати компаньйонів до душі, але раптом ви хочете, щоб вас оточували самі лише гноми?

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Вочевидь, саме так подумав користувач Reddit під ніком Ainell, який представив на розсуд аудиторії платформи свою веселу ідею для найкращої гри 2023 року.

Завдяки модифікації "Appearance Edit Enhanced" йому, шляхом нехитрих маніпуляцій, вдалося перетворити найвідоміших грабельних героїв Baldur's Gate 3 на гномів.

Тінесерда, Астаріон, Лей'зель та Гейл тепер гноми / Фото з Reddit

Хоча мод не перетворює головних героїв BG 3 на представників гордої гірської раси миттєво, він дає гравцям інструменти для редагування їхньої зовнішності у всіх можливих аспектах.

Автор розповів, що вирішив ще раз пройти улюблений проєкт, граючи виключно за гномів і саме тому, обравши "фаворитів" серед компаньйонів, надав їм нового образу.

Як зазначив геймер, у контексті гри це не мало аж надто великого значення, але все ж неабияк освіжило повторне проходження Baldur's Gate 3.