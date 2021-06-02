Нещодавнє геймплейне відео Horizon Forbidden West подарувало шанувальникам можливість детальніше поглянути на майбутню гру, пропонуючи приблизно п'ятнадцять хвилин занурення у світ амбітного проєкту. У відео можна було помітити, що чимало об'єктів з реального світу, а саме з американського мегаполіса Сан-Франциско, отримали свою версію у грі, тому ми вирішили порівняти реальні фото споруд з їх ігровими аналогами.

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Під руку розробників потрапили такі відомі об'єкти "Фріско" як: Ломбард-стріт, Палац витончених мистецтв, Феррі-білдінг, Міська ратуша, "піраміда" Трансамерика та легендарний міст Золоті ворота.

Золоті ворота в реальності та в Horizon

Попри те, що високі арки мосту Золоті ворота заросли ліанами та іншою рослинністю, його досить легко ідентифікувати, адже його риси все ще легко впізнають навіть ті, хто бачив його декілька разів та лише на фото. Інші споруди зазнали подібної стилізації, обрісши густою рослинністю.

Будівля Трансамерика в реальності та в Horizon

Міська ратуша в реальності та в Horizon

Найбільше ж дісталось будівлі міського порту та Палацові витончених мистецтв, які майже повністю опинилися під водою.

Порт Сан-Франциско в реальності та в Horizon

Сан-франциський Палац витончених мистецтв в реальності та в Horizon

Також до невпізнанності у грі змінилася й Ломбард-стріт, проте її "звивини" все ж досить швидко викликають асоціацію з її реальним аналогом.

Відома Ломбарт-стріт в реальності та в Horizon

Зображені у відео місцини навряд чи всі вцілілі пам'ятки віртуального Сан-Франциско, тому геймерам, мабуть, слід очікувати ще більше знайомих місць, коли Horizon Forbidden West нарешті вийде. Такі визначні місця, як Алькатрас, Юніон-сквер та багато інших, ймовірно, також будуть представлені в проєкті Guerrilla Games, отож все, що залишається геймерам – очікувати на реліз.