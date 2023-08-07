Зіркові геймери: які улюблена відеогра та персонаж Барака Обами
Джерело:Коді Деніелс
Барак Обама був одним з найліберальніших президентів США та завжди намагався залишатися на одній хвилі з молоддю, допомагала йому в цьому і любов до відеоігор. Детальніше – у матеріалі.
Нікому у сучасному світі не чужі відеоігри, і якщо навіть чинний президент США Джо Байден знаходить час пограти у віртуальні забавки зі своїми онуками, то немає нічого дивного й у тому, що іноді бере до рук геймпад і Барак Обама.
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Отож, нещодавно з'ясувалося, що Барак Обама є великим шанувальником олдскульного файтингу Super Smash Bros. на платформі Nintendo 64.
Геймплей гри: дивитися відео
Ця інформація надійшла від ветерана фанатської спільноти Super Smash Bros. Коді Деніелса, який зустрічався з Обамою у 2015 році.
Деніелс є відомим організатором турнірів з цієї гри, а його зустріч з Обамою відбулася завдяки фонду Make-A-Wish.
Отож, у 2015 Коді випав шанс зіграти з тодішнім президентом кілька раундів на оригінальній Nintendo 64.
Деніелс та Обама / Фото з соцмережі X
Деніелс розповів, що він "поблажливо ставився" до Обами, граючи за Несса замість своїх "головних" персонажів – Пікачу та Фокса.
Водночас улюбленим персонажем колишнього президента виявився Капітан Сокіл.
Новіша версія Капітана Сокола / Фото з Destructoid
Коді зазначив, що Обама був набагато кращим у грі, ніж можна було б очікувати, та описав його як умілого гравця з рівнем майстерності значно вище середнього.