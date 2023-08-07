Зіркові геймери: які улюблена відеогра та персонаж Барака Обами

Барак Обама був одним з найліберальніших президентів США та завжди намагався залишатися на одній хвилі з молоддю, допомагала йому в цьому і любов до відеоігор. Детальніше – у матеріалі.

Нікому у сучасному світі не чужі відеоігри, і якщо навіть чинний президент США Джо Байден знаходить час пограти у віртуальні забавки зі своїми онуками, то немає нічого дивного й у тому, що іноді бере до рук геймпад і Барак Обама.

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Отож, нещодавно з'ясувалося, що Барак Обама є великим шанувальником олдскульного файтингу Super Smash Bros. на платформі Nintendo 64.

Геймплей гри: дивитися відео

Ця інформація надійшла від ветерана фанатської спільноти Super Smash Bros. Коді Деніелса, який зустрічався з Обамою у 2015 році.

Деніелс є відомим організатором турнірів з цієї гри, а його зустріч з Обамою відбулася завдяки фонду Make-A-Wish.

Отож, у 2015 Коді випав шанс зіграти з тодішнім президентом кілька раундів на оригінальній Nintendo 64.

Деніелс та Обама / Фото з соцмережі X

Деніелс розповів, що він "поблажливо ставився" до Обами, граючи за Несса замість своїх "головних" персонажів – Пікачу та Фокса.

Водночас улюбленим персонажем колишнього президента виявився Капітан Сокіл.

Новіша версія Капітана Сокола / Фото з Destructoid

Коді зазначив, що Обама був набагато кращим у грі, ніж можна було б очікувати, та описав його як умілого гравця з рівнем майстерності значно вище середнього.