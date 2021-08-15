Напевно, всі шанувальники змагального Counter-Strike: Global Offensive знають, хто такий Крістофер "GeT_RiGhT" Алесунд. Він тривалий час був одним з найкращих гравців у CS:GO, але на початку цього року вирішив покинути професійну сцену. Зараз він активно стрімить на Twitch, а також продовжує тішити цікавими хайлайтами своїх фанатів.

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Саме на одній з останніх трансляцій Крістофер й потрапив у досить курйозну ситуацію. Він проводив звичайний змагальний матч на мапі Dust2, а грав за команду спецвійськ. У четвертому раунді швед відправився захищати точку B, яку представники команди терористів спробували зайняти на старті раунду. Останніх не зупинив навіть дим, який знаходився в тунелі. Терористи просто вирішили ввірватися в нього, а загалом під час свого виходу вони використовували лише світлошумові гранати.

Крістофер зайняв доволі близьку позицію, а також навіть встиг помітити та вбити першого ворога. Щоправда, далі він "спіймав" кілька світлошумових гранат, а тому екран одразу ж став білим. Кіберспортсмен сказав, що взагалі нічого не бачить, але продовжив стріляти та рухатися вбік. Через кілька секунд виявилося, що Крістофер зробив все ідеально, бо він всліпу ліквідував ще чотирьох терористів. Загалом GeT_RiGhT витратив лише 3 секунди на цей курйозний "ейс". Також можна додати, що трьох ворогів він вбив пострілами в голову.

Наостанок варто відзначити, що такий кумедний хайлайт сподобався не лише шанувальникам CS:GO (11 тисяч переглядів), а й учасникам цього матчу. Останні навіть встигли пожартувати про кінець матчу та "report".

Курйозний хайлайт GeT_RiGhT: відео