Аналітики шокували: названо жанр відеоігор, який стрімко втрачає популярність

Нове дослідження ігрової індустрії від порталу Newzoo виявило серйозний спад зацікавленості геймерів у колись мегапопулярному жанрі відеоігор.

Реліз легендарного багатокористувацького шутера PUBG створив справжнє цунамі в індустрії, вивівши на перше місце у рейтингу популярних жанрів "battle royal" або ж "королівські битви". Одначе, зараз для подібних ігор настають не найкращі часи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Newzoo.

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Популярність "королівських битв" стрімко падає

Коли гейм-дизайнерська концепція "залишитися останнім вцілілим" лише з'явилася, то геймери побачили величезну кількість проєктів на цю тематику.

З часом жанр "батлрояль" став настільки ж звичним як шутери чи симулятори перегонів, але спад його популярності все ж був неминучим.

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Як свідчить дослідження Newzoo, час, витрачений геймерами на представників цього жанру, стрімко впав з 19% у 2021 році до лише 12% у 2024 році.

Натомість повідомляється, що чимало гравців повернулися до шутерів, а загалом "стрілялки" та "королівські битви" забирають близько 40% всього ігрового часу геймерів.

Цікаво, що занепад жанру не стосується такої популярної відеогри як Fortnite. Проєкт Epic Games навпаки реєструє надзвичайний ріст популярності, а його частка серед вибору гри у фанатів "батлроялів" виросла з 43% у 2021 році до колосальних 77% у 2024-му.

На фоні стагнації "королівських битв" більшої популярності набув жанр RPG, показники якого піднялися з 9% у 2021 році до 13% у 2024 році.