Від шаленого скіла до вдалих таймінгів – найкращі моменти ESL Pro League Season 20 з CS 2
Добіг кінця 20-й сезон ESL Pro League, який запам'ятався фанатам кіберспорту великою кількістю видовищних раундів та захопливих хайлайтів. Найкращі з них – у матеріалі.
ESL Pro League Season 20 був напрочуд довгим турніром, але він подарував шанувальникам Counter-Strike 2 чимало як кумедних, так і видовищних ситуацій. Про найцікавіші з них розповідаємо на Games 24.
До теми NAVI побороли власне прокляття – команда виграла ESL Pro League Season 20 з CS 2
Летючий голан… турок
Woxic з EF показав трішки вуличної магії з AWP, довівши, що може вражати опонентів і в повітрі.
Турецький F-16 в дії – перегляньте відео
Розмінування на волосинці
Один із найкращих клатчерів у світі Counter-Strike вчергове довів свій рівень та провів майстер-клас із пістолетного раунду.
На Dust 2 сьогодні rain – перегляньте ролик
Вибуховий клатч від Aleksib
Фінський капітан NAVI, ймовірно, найкращий у використанні гранат, що він вчергове довів цим незабутнім клатчем.
Кому потрібні кулі, коли є гранати – дивіться ролик
Піт-стопи є не лише у Формулі-1
Неможливо не додати до найкращих моментів зміну монітора персоналом ESL, яку англомовна студія блискуче відкоментувала у стилі піт-стопів з Формули-1.
Один з найкумедніших моментів ESL Pro League – відео
Коли терпіння винагороджується
Elige та br0 затіяли гру в мовчанку, але молодий данець здався першим і програв важливий раунд.
Повільний не означає гірший – дивитися відео
Ідеальний захист точки B від снайпера
Фанати Complexity можуть спати спокійно, поки hallzerk охороняє B на Inferno з такими пострілами, як тут.
Неймовірна робота снайпера – ролик
Останній коктейль був зайвим
Red Canids надовго запам'ятають те, що варто обережніше використовувати запалювальні коктейлі в зоні, де їм самим потрібно потім бігати, адже це коштувало їм раунду на мапі Nuke.
Сів у Молотов та згорів – дивитися ролик
Ох вже ці таймінги
Іноді найвидовищніші моменти матчу можуть бути без єдиного пострілу, як ось тут.
Ідеально розминулися – перегляньте відео
ZywOo це ZywOo, що тут додати
Матьє, як міг, намагався затягнути Team Vitality до фіналу, але його старань не вистачило.
Ейс від Ербо – дивіться відео
Занадто легко для Ваховського
Валерій "b1t" Ваховський не відчував спротиву від опонентів та настільки легко розправився з ними, що це здивувало навіть тіммейтів.
Валера настав твій час – дивіться ролик
jLGOD на сервері
Юстінас Лекавічус став справжнім нічним жахом для TS, провівши нереальний чвертьфінальний матч з купою чудових моментів.
1 проти 3 це не проблема – відео
На B сьогодні зачинено – перегляньте ролик
"Про не фейкують"
Ваховський виграв ментальну дуель проти huNter, адже той, очевидно, не знав простої істини CS – професіонали не фейкують.
Геніальний дефуз від b1t – дивіться ролик
Румунська магія
Як і його товариш по команді Юстінас, Міхай "iM" Іван може зловити кураж та трощити своїх опонентів, що він довів на цьому турнірі вчергове і не один раз.
Шикарна пістолетка – відео
Дуже важливий раунд у фіналі – перегляньте ролик
Гранати від EF
Eternal Fire стали головним відкриттям ESL Pro League Season 20 і цей хайлайт лише одна з причин цього.
Філігранна робота з "ютіліті" – відео
Геніальна синергія jL та Aleksib
Ну і найгеніальнішим хайлайтом по праву можна вважати той, який фактично гарантував NAVI перемогу на турнірі. Блискучі світло-шумові гранати від Aleksib та неперевершена точність jL зробили свою справу.
Вирішальний раунд гранд-фіналу – дивіться відео
Наступна звитяга вже чекає на "народжених перемагати"
Вже у середу, 25 вересня, стартуватиме новий важливий турнір, де фанати кіберспорту також очікують побачити від NAVI захопливу гру – BLAST Premier Fall Final 2024. Aleksib та компанія відкриватимуть турнір о 13:00 за Києвом, а їхніми першими опонентами після тріумфу на ESL Pro League стануть Falcons, які все ще намагаються набрати форму.
У Favbet високо оцінюють шанси Natus Vincere та дають на їхню перемогу в матчі-відкритті коефіцієнт у 1.18. Перемога Falcons здається набагато менш ймовірним результатом – 5.00. Стежити за лініями цього та десятків інших турнірів можна на сайті Favbet.