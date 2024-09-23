Від шаленого скіла до вдалих таймінгів – найкращі моменти ESL Pro League Season 20 з CS 2

Добіг кінця 20-й сезон ESL Pro League, який запам'ятався фанатам кіберспорту великою кількістю видовищних раундів та захопливих хайлайтів. Найкращі з них – у матеріалі.

ESL Pro League Season 20 був напрочуд довгим турніром, але він подарував шанувальникам Counter-Strike 2 чимало як кумедних, так і видовищних ситуацій. Про найцікавіші з них розповідаємо на Games 24.

До теми NAVI побороли власне прокляття – команда виграла ESL Pro League Season 20 з CS 2

Летючий голан… турок

Woxic з EF показав трішки вуличної магії з AWP, довівши, що може вражати опонентів і в повітрі.

Турецький F-16 в дії – перегляньте відео

Розмінування на волосинці

Один із найкращих клатчерів у світі Counter-Strike вчергове довів свій рівень та провів майстер-клас із пістолетного раунду.

На Dust 2 сьогодні rain – перегляньте ролик

Вибуховий клатч від Aleksib

Фінський капітан NAVI, ймовірно, найкращий у використанні гранат, що він вчергове довів цим незабутнім клатчем.

Кому потрібні кулі, коли є гранати – дивіться ролик

Піт-стопи є не лише у Формулі-1

Неможливо не додати до найкращих моментів зміну монітора персоналом ESL, яку англомовна студія блискуче відкоментувала у стилі піт-стопів з Формули-1.

Один з найкумедніших моментів ESL Pro League – відео

Коли терпіння винагороджується

Elige та br0 затіяли гру в мовчанку, але молодий данець здався першим і програв важливий раунд.

Повільний не означає гірший – дивитися відео

Ідеальний захист точки B від снайпера

Фанати Complexity можуть спати спокійно, поки hallzerk охороняє B на Inferno з такими пострілами, як тут.

Неймовірна робота снайпера – ролик

Останній коктейль був зайвим

Red Canids надовго запам'ятають те, що варто обережніше використовувати запалювальні коктейлі в зоні, де їм самим потрібно потім бігати, адже це коштувало їм раунду на мапі Nuke.

Сів у Молотов та згорів – дивитися ролик

Ох вже ці таймінги

Іноді найвидовищніші моменти матчу можуть бути без єдиного пострілу, як ось тут.

Ідеально розминулися – перегляньте відео

ZywOo це ZywOo, що тут додати

Матьє, як міг, намагався затягнути Team Vitality до фіналу, але його старань не вистачило.

Ейс від Ербо – дивіться відео

Занадто легко для Ваховського

Валерій "b1t" Ваховський не відчував спротиву від опонентів та настільки легко розправився з ними, що це здивувало навіть тіммейтів.

Валера настав твій час – дивіться ролик

jLGOD на сервері

Юстінас Лекавічус став справжнім нічним жахом для TS, провівши нереальний чвертьфінальний матч з купою чудових моментів.

1 проти 3 це не проблема – відео

На B сьогодні зачинено – перегляньте ролик

"Про не фейкують"

Ваховський виграв ментальну дуель проти huNter, адже той, очевидно, не знав простої істини CS – професіонали не фейкують.

Геніальний дефуз від b1t – дивіться ролик

Румунська магія

Як і його товариш по команді Юстінас, Міхай "iM" Іван може зловити кураж та трощити своїх опонентів, що він довів на цьому турнірі вчергове і не один раз.

Шикарна пістолетка – відео

Дуже важливий раунд у фіналі – перегляньте ролик

Гранати від EF

Eternal Fire стали головним відкриттям ESL Pro League Season 20 і цей хайлайт лише одна з причин цього.

Філігранна робота з "ютіліті" – відео

Геніальна синергія jL та Aleksib

Ну і найгеніальнішим хайлайтом по праву можна вважати той, який фактично гарантував NAVI перемогу на турнірі. Блискучі світло-шумові гранати від Aleksib та неперевершена точність jL зробили свою справу.

Вирішальний раунд гранд-фіналу – дивіться відео

Наступна звитяга вже чекає на "народжених перемагати"

Вже у середу, 25 вересня, стартуватиме новий важливий турнір, де фанати кіберспорту також очікують побачити від NAVI захопливу гру – BLAST Premier Fall Final 2024. Aleksib та компанія відкриватимуть турнір о 13:00 за Києвом, а їхніми першими опонентами після тріумфу на ESL Pro League стануть Falcons, які все ще намагаються набрати форму.

У Favbet високо оцінюють шанси Natus Vincere та дають на їхню перемогу в матчі-відкритті коефіцієнт у 1.18. Перемога Falcons здається набагато менш ймовірним результатом – 5.00. Стежити за лініями цього та десятків інших турнірів можна на сайті Favbet.