Обережно, спойлери! Якщо ви вже подивилися 3 епізод серіалу "Останні з нас" від HBO та замислились про те чи дійсно в оригінальній грі мали місце події в ньому зображені, то 24 канал спішить повідомити, що і так і ні.

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Як було в серіалі?

У серії під назвою "Long, Long Time" розповідається чуттєва історія кохання двох чоловіків, які знайшли один одного у світі, захопленому вірусом кордицепсу – Біла та Френка.

Адаптація HBO робить акцент на стосунках пари, проводячи глядача крізь довгі роки їхнього спільного життя, які закінчуються, коли Френк захворює на невідому хворобу і просить Білла змішати йому смертельний коктейль із подрібнених таблеток аби припинити страждання.

Білл та Френк у серіалі / зображення HBO

З важким серцем Білл погоджується на цей крок, але натомість вирішує приєднатися до коханого і також випиває отруєний келих вина.

Коли Джоел та Еллі прибувають в їх дім, вони вже спочили навіки у своєму ліжку в обіймах один одного.

Величезні відмінності в грі

Одначе у грі ця історія зображена зовсім інакше та куди менш сентиментально.

Хоча Білл та Френк і в проєкті від Naughty Dog були парою, з рукописної записки авторства Френка ми дізнаємося, що він насправді "ненавидів (Білла, – ред.) до чортиків" через його "лайняне місто" та нетерпимість до змін.

Білл в оригінальній The Last Of Us / скриншот з гри

Зрештою Френк покинув коханця, викрав частину його обладнання, а після того, як був укушений одним із заражених то і взагалі повішався, наостанок зазначивши, що і така доля краще, ніж залишатися з Біллом.

Про це останній дізнається від Джоела, однак залишається живим, попри тугу за колишнім партнером.

До того ж починає повчати Еллі та Джоела, що турбота про інших є надійним способом загинути,