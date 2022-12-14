Зокрема, були відкладені версії Hogwarts Legacy для PlayStation 4 і Xbox One. Тож ця новина може дещо розчарувати шанувальників світу про Гаррі Поттера, які з нетерпінням очікують на вихід гри.

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Нові дати виходу Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy планує провести нову презентацію ігрового процесу, яка буде зосереджена на передових боях, польоті на мітлі та кімнаті вимог. Ці особливості ігрового процесу вже були розглянуті, але, здається, розробники мають ще більше деталей, щоб поділитися.

Крім того, стало відомо, що випуск версій Hogwarts Legacy для PlayStation 4 і Xbox One відклали на 4 квітня 2023 року. Спершу гра мала вийти вже в лютому 2023 року.

Натомість версія Hogwarts Legacy для Nintendo Switch досі не мала власної дати виходу. Хоча шанувальники здогадувалися, що це буде пізніше, ніж інші релізи. Тепер таку дату призначено – це 25 липня 2023 року.

Затримка потрібна для того, щоб команда могла "забезпечити найкращий ігровий досвід на всіх платформах". Затримка не вплине на версії Hogwarts Legacy для PS5 і Xbox Series X, і вони все одно будуть випущені в оголошену раніше дату випуску – 10 лютого.

Ті, хто попередньо замовить Deluxe Edition, Digital Deluxe Edition або Collector's Edition гри, отримають доступ на 72 години раніше, що означає вони зможуть розпочати свою гоґвортську пригоду вже 7 лютого.