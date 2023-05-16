Ймовірний актор з GTA 6 заінтригував геймерів своїм фото в Instagram: цікава світлина

Ймовірний актор озвучування GTA 6 викликав хвилю спекуляцій щодо майбутнього анонсу довгоочікуваного проєкту Rockstar, опублікувавши загадкове фото в соціальних мережах. Подробиці – у матеріалі.

Шанувальники серії Grand Theft Auto вірять, що вже влітку Rockstar Games нарешті представить довгоочікуване продовження і нещодавно цьому знайшлося ще одне підтвердження.

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Поки геймери з нетерпінням чекають новин від Rockstar чи Take-Two, особливо запеклі шанувальники, як справжні детективи, стежили за акаунтами в соціальних мережах одного з ймовірних акторів гри – Браяна Зампелли, який згідно зі зливами раннього геймплею, скоріше за все зіграв головного героя гри Джейсона.

У своєму інстаграмі Зампелла опублікував селфі, де він одягнений в гавайську сорочку насолоджується сонечком у Маямі.

Як ми знаємо з численних витоків, події GTA 6 скоріше за все відбуватимуться у Vice City, яке є віртуальним аналогом того ж таки Маямі.

Загадкове фото Зампелли / Фото з Instagram

Гаряче обговорення публікації у мережі, призвело до того, що більшість геймерів виразили впевненість, що це не простий збіг, а своєрідний анонс потенційного тизера гри.

Доводи фанатів розбиваються лише об те, що досі не було оголошено жодної презентації PlayStation Showcase, однак у той же час незрозуміло чи будуть Rockstar представляти гру на заході від Sony чи створять для цього щось повністю своє.

Так чи інакше, ця новина справді може означати, що Take-Two та Rockstar готують щось цікаве для своїх шанувальників.