Використав понад 1300 модів: блогер захотів вивести на новий рівень графіку в Skyrim

Блогер запустив гру TES V: Skyrim у 8K на флагманській відеокарті GeForce RTX 3090. А також він використав понад 1300 різноманітних модифікацій для її осучаснення.

Реліз відеогри The Elder Scrolls V: Skyrim відбувся ще в листопаді 2011 року, а тому її графіка вже давно не відповідає сучасним стандартам. Щоправда, ігрова індустрія може запропонувати методи, якими можна виправити такий своєрідний недолік.

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Скористатися ними вирішив відомий блогер з ютуб-каналу Digital Dreams, який спеціалізується на демонстрації найреалістичніших версій різноманітних відеоігор. Варто відзначити, що раніше він вже брався за осучаснення гри TES V: Skyrim, щоправда, здається, цього разу він захотів перевершити всі свої попередні спроби.

Річ у тім, що в цій роботі блогер використав понад 1300 різноманітних модифікацій для цієї гри. А також він зміг зімітувати ефект трасування променів за допомогою власного пресету з назвою "ReShade Beyond all limits". Варто додати, що інформацію про всі використані в роботі моди можна знайти в описі до цього відео.

Саму ж відеогру він запустив з роздільною здатністю 8K на флагманській відеокарті GeForce RTX 3090, а також виставив максимально можливі налаштування графіки. Варто відзначити, що користувачам мережі його робота сподобалася, а загалом цей запис вже зібрав майже 90 тисяч переглядів та чимало позитивних відгуків.

На думку геймерів, ентузіаст дуже добре попрацював, а така оновлена версія Skyrim дійсно має гарний вигляд. Щоправда, зрозуміло, що навряд чи можна говорити про повноцінний реалізм у випадку такої старої гри. Також можна помітити, що через таку величезну кількість встановлених модифікацій іноді просідає частота кадрів (FPS).

Який вигляд має TES V: Skyrim з такою кількістю модів: відео