Майже рік тому ми розповідали про неоднозначний скін з відеогри Fortnite. Тоді геймерам не сподобався платний образ, який давав несправедливу перевагу своєму власнику. У схожу ситуацію потрапила зараз й нова емоція, яка з'явилася у відеогрі лише кілька днів тому.

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Отже, йдеться про емоцію з назвою "Neighborly Hang", яку можуть відкрити лише власники платної бойової перепустки. Щоправда, в її випадку є й одне "але". Річ у тім, що вона характерна для Людини-Павука, а тому у Fortnite її може використовувати лише цей супергерой. Тобто виходить, що геймерам потрібно розблокувати не лише цю емоцію, а і якийсь зі скінів цього персонажа (всього є три).

Як розблокувати емоцію "Neighborly Hang": відео

Шанувальники Fortnite відзначають, що це комбінація (емоція та скін) в стилі "pay-to-win", а яскравим підтвердженням їхніх слів може слугувати відео, яким поділився блогер з нікнеймом nickeh30. Варто відзначити, що його запис став дуже популярним у тіктоці, а загалом він вже зібрав понад 4 мільйони переглядів та 460 тисяч вподобань.

На відео можна побачити, як nickeh30 за допомогою цієї емоції зміг швидко сховатися від ворога. Для цього він заскочив на відкриті двері, а потім використав цю емоцію. Зрозуміло, що його опонент, який зайшов у кімнату, не став одразу ж дивитися на стелю. А тому цей користувач й став легкою жертвою блогера.

Трюк, яким скористався nickeh30: відео

Варто відзначити, що найчастіше цей трюк використовують саме біля відкритих дверей. Хоча вже є й інші варіанти, наприклад, користувач GKI за допомогою цієї емоції навчився маскувати свого персонажа в текстурах. Наостанок варто додати, що представники компанії Epic Games поки ніяк не коментували цю ситуацію.

Трюк, яким скористався GKI: відео