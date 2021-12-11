Почти год назад мы рассказывали о неоднозначном скине с видеоигры Fortnite. Тогда геймерам не понравился платный образ, дававший несправедливое преимущество своему владельцу. В похожую ситуацию попала сейчас и новая эмоция, которая появилась в видеоигре всего несколько дней назад.

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Итак, речь идет об эмоции c названием "Neighborly Hang", которую могут открыть только владельцы платного боевого пропуска. Правда, в ее случае есть и одно "но". Дело в том, что она характерна для Человека-Паука, поэтому в Fortnite ее может использовать только этот супергерой. То есть выходит, что геймерам нужно разблокировать не только эту эмоцию, но и какой-то из скинов этого персонажа (всего есть три).

Как разблокировать эмоцию "Neighborly Hang": видео

Поклонники Fortnite отмечают, что это комбинация (эмоция и скин) в стиле "pay-to-win", а ярким подтверждением их слов может служить видео, которым поделился блогер с никнеймом nickeh30. Стоит отметить, что его запись стала очень популярной в тиктоке, а в целом она уже собрала более 4 миллионов просмотров и 460 тысяч лайков.

На видео можно увидеть, как nickeh30 с помощью этой эмоции смог быстро спрятаться от врага. Для этого он запрыгнул на открытую дверь, а потом использовал эту эмоцию. Понятно, что его оппонент, который зашел в комнату, не стал сразу же смотреть на потолок. Поэтому этот пользователь и стал легкой жертвой блогера.

Трюк, которым воспользовался nickeh30: видео

Стоит отметить, что чаще всего этот трюк используют именно возле открытой двери. Хотя уже есть и другие варианты, например, пользователь GKI с помощью этой эмоции научился маскировать своего персонажа в текстурах. Напоследок стоит добавить, что представители компании Epic Games пока никак не комментировали эту ситуацию.

Трюк, которым воспользовался GKI: видео