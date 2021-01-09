Заплати, чтобы выиграть: фанатов известной видеоигры разозлил новый скин – фото
Поклонники видеоигры Fortnite очень недовольны новым скином, который можно приобрести в магазине. Геймеры отмечают, что он дает своему владельцу существенное преимущество.
Компания Epic Games в одном из последних обновлений добавила в видеоигру Fortnite сразу несколько новых скинов. Кажется, разработчики очень сильно ошиблись добавив один, рассказывает Games 24.
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С новым дополнением в видеоигре Fortnite появились разнообразные герои и злодеи из вселенной Marvel. Это уже не первый кроссовер игры с этим очень популярным миром. Но самое интересное, что игроки недовольны не конкретным и известным персонажем, а достаточно классическим и неприметным скином.
Геймеров разозлил новый скин, который можно кастомизировать своими руками. То есть игроки могут сами выбирать различные стили и цвета для этого косметического предмета. Больше всего поклонникам Fortnite "понравилась" полностью черная версия скина. Также есть проблема с полностью белым вариантом в снежном биоме, но она не столь распространена.
Черная версия скина, который разозлил фанатов игры Fortnite / фотография с портала Dexerto
Геймеры отмечают, что такой скин дает существенное преимущество всем его владельцам. Большинство игроков утверждает, что это скин в стиле "заплати, чтобы выиграть". Сейчас поклонники видеоигры заполонили разнообразные форумы и просят удалить или изменить этот косметический предмет.
Больше всего от этого скина пострадали геймеры, играющие в Fortnite на консолях, потому что они даже не могут выключить тени в игре. На PC можно воспользоваться этой функцией, но это не решает полноценно эту проблему. Стоит отметить, что скин действительно трудно заметить в темных углах или местах, но лучше убедитесь сами.
Найдите новый скин / фотографии из твиттера Fortnite News
Интересно, что подобные проблемы возникают у разработчиков из Epic Games уже не первый раз, но стоит отметить, что они всегда их оперативно решали. Исключением не стала и ситуация с этим проблемным скином. Разработчики уже знают об этом недостатке и активно работают над его решением.
FortniteБесплатная видеоигра с элементами выживания и строительства. Разработана студиями Epic Games и People Can Fly и выпущена в 2017 году. В Fortnite для геймеров на выбор есть 3 режима игры: выживание в открытом мире с зомби, королевская битва и "песочница", в которой игроки могут проявлять свои творческие способности.
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