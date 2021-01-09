Через несколько дней после удаления одной из самых популярных эмоций, работники Twitch придумали, как заменить столь любимого зрителями PogChamp.

Потоковая платформа решила несколько видоизменить предложение Шона "Day [9]" Плотта, которое он запостил в Twitter.

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Twitch решил изъять эмоцию PogChamp несколько дней назад после комментариев Райана "Gootecks" Гутьереза ​​(который собственно был лицом эмоции PogChamp) о протестах в Вашингтоне и захвате Капитолия.

Публика платформы была разочарована таким решением, даже несмотря на то, что большинство поддержало позицию Twitch о недопустимости подобных заявлений, все же зрители стримов не хотели расставаться с любимым смайликом. Признавая важность эмоции PogChamp для сообщества, работники Twitch пообещали сотрудничать с сообществом над разработкой новой эмоции, которая смогла бы достойно заменить удаленную.

You know what? In the spirit of figuring out 2021 together, let’s just roll with it for now!



Get ready for a new PogChamp every 24 hours, starting today. https://t.co/R16EyASsFx — Twitch (@Twitch) January 8, 2021

Несколько видоизменив предложение комментатора киберспорта и пользователя Twitter Шона Плотта, Twitch решил добавлять нового PogChamp каждые 24 часа, начиная с вчера. Идея Плотта заключалась в выборе случайного PogChamp из огромной базы лиц популярных стримеров каждый раз, когда кто-то использует эту эмоцию в чате. Однако работники Twitch кажется все же пошли путем меньшего сопротивления и выбрали для себя более легкий способ. В любом случае приятно, что такая крупная корпорация прислушалась к собственным пользователям.

Первый временный PogChamp – стример Кенни "UnRooolie" Маквилд / изображение с Twitch

В поддержку такого решения Twitch много поклонников и "маленьких" стримеров опубликовали собственные фото или просто любимые изображения, обеспечивая Twitch большим количеством материала для дальнейшего использования в качестве эмоции PogChamp. Однако, потоковый гигант, скорее всего, может создать официальную форму подачи заявки в течение ближайших нескольких дней, предоставляя более систематизированный подход поклонникам и стримерам, которые хотят стать PogChamp.

Стример и комментатор Хуан "hungrybox" де Вьедма / изображение с Twitter

Стримерка CtrlAltQuin / изображение с Twitter

Стример DansGaming / изображение с Twitter

Пользователь твиттера под ником Tossler (фото набрало 60 тысяч лайков) / изображение с Twitter