Twitch сообщил о будущем эмоции PogChamp
Через несколько дней после удаления одной из самых популярных эмоций, работники Twitch придумали, как заменить столь любимого зрителями PogChamp.
Потоковая платформа решила несколько видоизменить предложение Шона "Day [9]" Плотта, которое он запостил в Twitter.
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Twitch решил изъять эмоцию PogChamp несколько дней назад после комментариев Райана "Gootecks" Гутьереза (который собственно был лицом эмоции PogChamp) о протестах в Вашингтоне и захвате Капитолия.
Публика платформы была разочарована таким решением, даже несмотря на то, что большинство поддержало позицию Twitch о недопустимости подобных заявлений, все же зрители стримов не хотели расставаться с любимым смайликом. Признавая важность эмоции PogChamp для сообщества, работники Twitch пообещали сотрудничать с сообществом над разработкой новой эмоции, которая смогла бы достойно заменить удаленную.
Несколько видоизменив предложение комментатора киберспорта и пользователя Twitter Шона Плотта, Twitch решил добавлять нового PogChamp каждые 24 часа, начиная с вчера. Идея Плотта заключалась в выборе случайного PogChamp из огромной базы лиц популярных стримеров каждый раз, когда кто-то использует эту эмоцию в чате. Однако работники Twitch кажется все же пошли путем меньшего сопротивления и выбрали для себя более легкий способ. В любом случае приятно, что такая крупная корпорация прислушалась к собственным пользователям.
Первый временный PogChamp – стример Кенни "UnRooolie" Маквилд / изображение с Twitch
В поддержку такого решения Twitch много поклонников и "маленьких" стримеров опубликовали собственные фото или просто любимые изображения, обеспечивая Twitch большим количеством материала для дальнейшего использования в качестве эмоции PogChamp. Однако, потоковый гигант, скорее всего, может создать официальную форму подачи заявки в течение ближайших нескольких дней, предоставляя более систематизированный подход поклонникам и стримерам, которые хотят стать PogChamp.
Стример и комментатор Хуан "hungrybox" де Вьедма / изображение с Twitter
Стримерка CtrlAltQuin / изображение с Twitter
Стример DansGaming / изображение с Twitter
Пользователь твиттера под ником Tossler (фото набрало 60 тысяч лайков) / изображение с Twitter
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