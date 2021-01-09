Через кілька днів після видалення однієї з найпопулярніших емоцій, працівники Twitch придумали, як замінити улюбленого глядачами PogChamp.

Потокова платформа вирішила дещо видозмінити пропозицію Шона "Day [9]" Плотта, яку він запостив у Twitter.

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Twitch вирішив вилучити емоції PogChamp кілька днів тому після коментарів Райана "Gootecks" Гутьєреза (який власне був обличчям емоції PogChamp) про протести у Вашингтоні та захоплення Капітолію.

Публіка платформи була розчарована таким рішенням, навіть попри те, що більшість підтримала позицію Twitch про неприпустимість подібних заяв, все ж глядачі стрімів не хотіли розлучатись з улюбленим смайлом. Визнаючи важливість емоції PogChamp для спільноти, працівники Twitch пообіцяли співпрацювати зі спільнотою над розробкою нової емоції, яка змогла б гідно замінити видалену.

You know what? In the spirit of figuring out 2021 together, let’s just roll with it for now!



Get ready for a new PogChamp every 24 hours, starting today. https://t.co/R16EyASsFx — Twitch (@Twitch) January 8, 2021

Дещо видозмінивши пропозицію коментатора кіберспорту та користувача Twitter Шона Плотта, Twitch вирішив додавати нового PogChamp кожні 24 години, починаючи зі вчора. Ідея Плотта полягала у випадковому виборі PogChamp з величезної бази облич популярних стрімерів щоразу, коли хтось використовує цю емоцію в чаті. Проте працівники Twitch здається все ж пішли шляхом меншого спротиву та обрали для себе легший спосіб. У будь-якому випадку приємно, що така велика корпорація дослухалась до власних користувачів.

Перший тимчасовий PogChamp – стрімер Кенні "UnRooolie" Маквілд / зображення з Twitch

На підтримку такого рішення Twitch багато шанувальників та "маленьких" стрімерів опублікували власні фото чи просто улюблені зображення, забезпечуючи Twitch великою кількістю матеріалу для подальшого використання у якості емоції PogChamp. Однак, потоковий гігант, швидше за все, може створити офіційну форму подання заявки протягом найближчих кількох днів, надаючи більш систематизований підхід шанувальникам та стрімерам, які хочуть стати PogChamp.

Стрімер та коментатор Хуан "hungrybox" де Вьедма / зображення з Twitter

Стрімерка CtrlAltQuin / зображення з Twitter

Стрімер DansGaming​ / зображення з Twitter

Користувач твіттеру під ніком Tossler (фото набрало 60 тисяч вподобань) / зображення з Twitter