Шанувальники відеогри Fortnite дуже незадоволені новим скіном, який можна придбати у крамниці. Геймери відзначають, що він дає своєму власнику суттєву перевагу.

Компанія Epic Games в одному з останніх оновлень додала у відеогру Fortnite одразу декілька нових скінів. Здається, розробники дуже сильно помилилися додавши один, розповідає Games 24.

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З новим доповненням у відеогрі Fortnite з'явилися різноманітні герої та лиходії з всесвіту Marvel. Це вже не перший кросовер гри з цим дуже популярним світом. Але найцікавіше, що гравці незадоволені не конкретним та відомим персонажем, а досить класичним та непримітним скіном.

Геймерів розлютив новий скін, який можна кастомізувати своїми руками. Тобто гравці можуть самі обирати різноманітні стилі та кольори для цього косметичного предмету. Найбільше шанувальникам Fortnite "сподобалася" повністю чорна версія цього скіна. Також є проблема з повністю білим варіантом у сніжному біомі, але вона не така поширена.

Чорна версія скіна, який розлютив фанатів гри Fortnite / світлина з порталу Dexerto

Геймери відзначають, що такий скін дає суттєву перевагу всім його власникам. Більшість гравців стверджує, що це скін у стилі "заплати, щоб виграти". Зараз шанувальники відеогри заполонили різноманітні форуми та просять видалити чи змінити цей косметичний предмет.

Найбільше від цього скіна постраждали геймери, які грають у Fortnite на консолях, бо вони навіть не можуть вимкнути тіні у грі. На PC можна скористатися цією функцією, але це ж не вирішує повноцінно цю проблему. Варто відзначити, що скін дійсно важко помітити у темних кутках чи місцях, але краще переконайтеся самі.

Знайдіть новий скін / світлини з твіттера Fortnite News

Цікаво, що подібні проблеми виникають у розробників з Epic Games вже не вперше, але варто відзначити, що вони завжди їх оперативно вирішували. Винятком не стала й ситуація з цим проблемним скіном. Розробники вже знають про цей недолік та активно працюють над його вирішенням.