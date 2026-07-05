Stardew Valley з прибульцями та зброєю: анонсовано кумедний симулятор ферми Village 51

Тиха сільська місцевість у сетингу середини минулого століття стає ареною для протистояння людства та позаземних цивілізацій, але ви – простий фермер, який лише хоче захистити свій врожай.

У новому амбітному проєкті звичайні фермерські будні переплітаються зі справжньою війною проти позаземних загарбників, повідомляє 24 Канал.

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Фермери – перша лінія оборони людства

Студія Karman Studios анонсувала свій дебютний проєкт під назвою Village 51, який поєднує в собі елементи симулятора менеджменту ферми та динамічного шутера від першої особи.

Розробники створили унікальний ігровий світ, натхненний естетикою п'ятдесятих та шістдесятих років минулого століття, де сільська ідилія переплітається з високими технологіями та урядовими змовами.

Гравці беруть на себе роль Кевіна, який успадковує батьківську ферму, проте швидко з'ясовує, що ця земля приховує значно більше, ніж просто поклади корисних копалин чи родючий ґрунт.

Сюжетна лінія гри занурює у вир подій часів Другої світової війни. Згідно з лором, протягом століть таємнича цивілізація Нетеріс (Neteris) спостерігала за людством, ділячись знаннями лише з тими, хто був до цього готовий. Проте світові лідери зрадили іншопланетних наставників заради геополітичних переваг, викравши їхні технології для створення зброї, що забезпечила перемогу в 1945 році.

Щоб приховати сліди злочину, уряд ініціював секретну операцію RISE у віддаленому містечку, яке практично стерли з мап. Тепер Нетеріс повернулися, але вже не з миром, а щоб повернути вкрадене.

Трейлер гри: дивіться відео

Ігровий процес Village 51 чітко розділили на дві фази, що змінюються залежно від часу доби. Протягом дня гравець займатиметься розбудовою господарства: вирощуватиме сільськогосподарські культури, розводитиме тварин та торгуватиме з місцевими жителями.

З настанням ночі гра раптово перетворюється на напружений екшен. Гравцям доведеться захищати свої володіння від хвиль агресивних прибульців, використовуючи широкий арсенал вогнепальної зброї та оборонні споруди.

У пригоді тут стане система будівництва, яка окрім фермерських будівель також дозволяє зводити паркани, стіни, пастки та автоматичні турелі.

Цікавим геймдизайнерським рішенням є те, що усі ресурси, накопичені вдень, стають критично важливими для виживання вночі: гроші витрачаються на покращення зброї, а матеріали – на зміцнення обороноздатності бази.

Окрім того, гра пропонує відкритий світ для дослідження на пікапі або іншому транспорті. В ньому на гравців чекають закинуті табори з "лутом", бункери прибульців та шахти з процедурною генерацією.

Проєкт підтримуватиме багатокористувацький режим, що дозволить вам об'єднатися у справжній фермерський кооператив до 4 осіб, зазначає Indie Game Joe у X.

Реліз гри планується вже незабаром, однак лише у стадії Early Access, що є необхідним кроком з огляду на амбіції Karman Studios, які паралельно збирають кошти на розробку на Kickstarter.

Неможливо назвати точну дату виходу для гри такого масштабу,

– прокоментували своє рішення представники студії.

А поки що, якщо вас зацікавила Village 51, то її можна додати у список бажаного в Steam, адже наразі проєкт планується до виходу лише на ПК.