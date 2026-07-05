Поки фанати чекають на продовження культової серії, за лаштунками Xbox розгортається драма, що ставить під сумнів майбутнє франшизи, інформує Gamerant.

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Хто і чому вирішив поставити хрест на новій грі у відомій серії?

Чутки про розробку абсолютно нової гри у всесвіті Fallout сколихнули ігрову спільноту на початку 2026 року.

За повідомленнями інсайдерів, над проєктом працювала одна зі студій, що належать Microsoft, але не Bethesda. Таємнича гра мала стати самостійним "доповненням" до основної лінійки серії, проте керівництво вирішило припинити розробку ще на ранніх етапах.

Більше вона не побачить світ,

– прокоментував ситуацію ветеран ігрової журналістики та засновник Giant Bomb Джефф Герстманн у своєму авторському шоу.

Герстманн наголосив, що цей проєкт більше не фігурує у планах корпорації, хоча й не поділився деталями про сюжет чи ідею гри.

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Разом з тим скасування виглядає особливо резонансним на тлі глобальної реструктуризації ігрового підрозділу Microsoft.

Новоспечена генеральна директорка Xbox Аша Шарма нещодавно оголосила про масштабне перезавантаження стратегії інвестування в ігри. Компанія перерозподіляє ресурси, що вже призвело до скорочення персоналу та закриття деяких студій, зокрема під загрозою творці ігор Hellblade і Psychonauts.

Новий курс передбачає концентрацію на основних брендах, серед яких Call of Duty, Halo, The Elder Scrolls та, власне, Fallout. Microsoft прагне прискорити розробку нових частин цих франшиз, проте фанати побоюються, що швидкість може негативно вплинути на якість фінального продукту.

Попри обіцянки інвестувати більше у Fallout, скасування вже розпочатого проєкту виглядає суперечливо.

Одним із головних претендентів на роль розробника скасованої гри вважали студію Obsidian Entertainment. Це припущення не безпідставне, адже саме ця команда створила легендарну Fallout: New Vegas, яку багато хто називає найкращою частиною серії.

Репортер видання VGC Джордан Міддлер повідомив у соцмережі Bluesky, що чув від багатьох джерел про ранню стадію розробки нового Fallout саме в стінах Obsidian.

Одначе, за його припущеннями проєкт або просто "прогорів", або ж не просунувся достатньо далеко, щоб вижити під час чергової хвилі скорочень.

This is the one that made the least sense to me, especially in the context of the refocusing on big games. Been told multiple times recently they were early on a Fallout project, which is obviously dream stuff for fans. Whether that burned out, or isn’t far enough along, who knows. Brutal.



[image or embed] — Jordan Middler (@jordanmiddler.bsky.social) 2 липня 2026 р. о 16:58

Наразі відомо, що повноцінна Fallout 5 вийде лише після релізу The Elder Scrolls 6. Враховуючи темпи роботи Bethesda під керівництвом Тодда Говарда, на це доведеться очікувати 5-10 років.

У такій ситуації невеликі проєкти від сторонніх студій або якісні ремейки класики могли б підтримати інтерес до серії, але, схоже, що поки що видавець у ролі Xbox обирає шлях максимальної обережності та економії ресурсів.