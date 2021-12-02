Уже всі шанувальники відеоігор знають, що реліз Battlefield 2042 навряд чи можна назвати вдалим. Спершу ця гра отримала досить посередні оцінки від журналістів, а потім її ще й жорстко розкритикували геймери.

Детальніше Понад 70% негативних відгуків: користувачі Steam громлять рейтинг відеогри Battlefield 2042

Напевно, найяскравішим підтвердженням цих слів може слугувати оцінка Battlefield 2042 на агрегаторі рецензій Metacritic та в сервісі Steam. Користувачі першого сайту оцінили версію цього проєкту для PC у 2,2 бала з 10 (майже 4 тисячі відгуків), а от у фірмовій крамниці Valve в гри лише 35% позитивних відгуків (понад 60 тисяч рецензій).

Зрозуміло, що представники студії DICE вибачилися, а також вони вже пообіцяли, що до кінця цього року вийде аж три масштабні патчі. Наприклад, найбільше оновлення вийшло сьогодні зранку, а загалом розробники внесли понад триста виправлень.

Щоправда, панацеєю подібні масштабні патчі поки не стали, а відеогра продовжує стрімко втрачати аудиторію. Згідно з даними сервісу SteamDB, гра Battlefield 2042 вже не входить в топ найпопулярніших ігор Steam. А її піковий онлайн вже впав до показника в 30 тисяч активних геймерів, хоча на релізі у цей проєкт грало понад 100 тисяч гравців.

Статистика Battlefield 2042 / Скриншот з сайту SteamDB

Найцікавіше у цій ситуації те, що вже найближчим часом ця гра може зрівнятися за цим показником з Battlefield V, яка вийшла ще у вересні 2018 року. За останні 24 години піковий онлайн цього проєкту досяг показника у 20 тисяч активних геймерів.

Варто додати, що на консолях чи в інших сервісах ситуація з Battlefield 2042 бути може іншою. Щоправда, у випадку цієї гри навряд чи можна говорити про проблеми лише з якоюсь конкретною версією. Яскравим підтвердженням цих слів може слугувати статистика, якою поділився Том Хендерсон.

Річ у тім, що зараз цей інсайдер готує відео саме на цю тему, а в процесі він вирішив дізнатися, над якими іграми раніше працювали розробники Battlefield 2042. Поки журналіст встиг зібрати інформацію про 500 таких співробітників, хоча вже й отримав дуже цікавий результат. Том Хендерсон написав, що 58% розробників вперше працювали над грою з серії Battlefield.

"Правильний" трейлер відеогри Battlefield 2042: відео