Винахідливий геймер вигадав цікавий спосіб кинути палити за допомогою Minecraft

Задля позбавлення від шкідливої звички один із користувачів Reddit вирішив присвятити свій вільний час мегапопулярній пісочниці від Mojang. Подробиці у матеріалі.

Кинути палити, як і позбавитися будь-якої іншої шкідливої звички, безумовно важко, проте стає значно легше, якщо маєш на що відволіктися. Саме так подумав один геймер та сконцентрував свою увагу на побудові справжніх шедеврів сучасної архітектури у Minecraft.

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Щоб кинути палити користувач Reddit під ніком PyreOfDeath97 вигадав вельми простий, але як виявилося дієвий спосіб. За його словами, одного разу він подумав, що замість того аби витрачати гроші, здоров'я та вільний час на шкідливу звичку можна зайнятися чимось більш корисним, але з таким самим релакс ефектом, який для нього мало паління.

Тоді геймер вирішив щоразу, як захочеться викурити сигарету, йти грати у Minecraft, проте не просто виживати у кубічному світі, а будувати фешенебельні сучасні маєтки. Результатами своєї праці гравець якраз і поділився на розважальному порталі.

Маєтки збудовані геймером / зображення з Reddit PyreOfDeath97

Кожна із будівель PyreOfDeath97 по праву може вважатися справжнім архітектурним шедевром, проте як зазначив ентузіаст сам він не те що не є архітектором, але й "не зміг би намалювати бодай щось, навіть під страхом смерті". Коментатори відмітили неймовірну увагу до деталей не лише щодо будинків, але й навколишніх територій, які заслуговують похвали й самі по собі.

На маєток з першого фото геймер витратив близько 38 годин роботи, а на "кантрі-клаб" з другого ще більше. Менші ж об'єкти зайняли у нього по 5-6 годин. Комусь така кількість часу витрачена на скрупульозне зведення віртуальних будиночків здасться абсурдною, проте наш герой заявив, що "міг би безперервно будувати хоч цілими днями, адже це надзвичайно розслабляє".

Сподіваємося, що комусь із наших читачів методика запропонована PyreOfDeath97 також допоможе позбутися шкідливих звичок.