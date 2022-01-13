З віртуального боліда у реальний: професійний кіберспортсмен став пілотом Формули 2

Професійний кіберспортсмен у дисципліні Formula 1 Джем Белюкбаші пішов на підвищення та підписав контракт зі справжньою гоночною командою. Детальніше у матеріалі.

Чергове підтвердження того, що кіберспорт не варто недооцінювати з'явилося зовсім недавно, коли колектив із Чехії підписав перспективного гонщика, який до цього славився своїми віртуальними звершеннями.

Цікаво Football Manager дарує людям роботу: яким футбольним фанам уже пощастило

Турецький гонщик Джем Белюкбаші заявив про себе у світі кіберспорту у 2017 році, зайнявши п'яте місце у віртуальній серії Формули-1 під прапорами Торо Россо. Після цього успіху геймер приєднався до відомої організації G2 Esports, проте там у нього не склалося.

Впродовж 2018-20 років Джем брав активну участь у різних турнірах, проте всюди виступав відверто нижче власних здібностей.

З плином часу він зрозумів, що не бажає більше томитися за віртуальним кермом і у 2021 році став гонщиком Формули 3 чемпіонату Азії де показав непогані результати, зацікавивши чеську команду Charouz Racing System.

Невдовзі Джем Белюкбаші став першим кіберспортсменом, який так близько підібрався до Формули 1, підписавши професійний контракт у серії рангом нижче.

Якби я ніколи не був у F1 Esports, у мене ніколи б не було можливості сісти в справжню машину – я б не був там, де я зараз, – розповідає щасливий гонщик.

Також, Белюкбаші розповів, що дуже гордий тим, що він перший кібератлет якому вдалося потрапити до реальних професіоналів і надіється, що це послужить натхненням усім геймерам та кіберспортсменам, які мріють про подібний шлях.

Це може дати людям надію. Якщо люди побачать, що хтось може це зробити, вони повірять, що також можуть це зробити… Якщо я можу перейти від F1 Esports до FIA Formula 2, я думаю, що кожен зможе, – додав Джем.

Тепер на молодика очікують 14 перегонів сезону Формули-2 у таких великих містах як Барселона, Абу-Дабі та Монте-Карло. Сподіваємося, що Белюкбаші виступить гідно та не осоромить геймерську спільноту.