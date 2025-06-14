Основна стадія техаського "Мейджору" почалася з сенсації, повідомляє 24 Канал з посиланням на HLTV.

До теми Відомі учасники основної стадії BLASTtv Austin Major 2025 по CS 2: хто складе конкуренцію NAVI

Неочікуваний результат

Бразильський колектив Legacy приголомшив Vitality та усіх фанатів кіберспорту, в першому ж раунді Stage 3 знищивши фаворитів змагання з рахунком 13-3 на мапі Inferno.

Ця поразка перервала 30-матчеву переможну серію французької команди на LAN турнірах.

За прогнозами Favbet, Vitality має всі шанси на перемогу у BLASTtv Austin Major 2025. Коефіцієнт на їхній виграш – 1.60. А щоб бути в курсі всіх топових подій та новин кіберспорту, стежте за лініями на сайті Favbet.

Бразильці ж стали лише другою командою, яка перемогла Vitality у 2025 році, після турецької Aurora (колишні Eternal Fire, – ред.), яка здолала колектив Дена "⁠apEX⁠" Мадесклера у чвертьфіналі BLAST Bounty понад 140 днів тому.

Після матчу капітан Vitality не приховував свого розчарування, проте засмутив його не кінець вражаючої серії, а невиразна гра.

Серія не має великого значення… Ось те як ми сьогодні зіграли. Це наша вина. Ми грали погано. Нам бракувало всього потроху,

– сказав він.

Цікаво, що після поразки в дебюті Vitality зібралися та без зайвих проблем здолали Nemiga та 3DMAX, потрапивши в сітку 2-1, де зустрінуться з Virtus.pro у матчі за вихід у плей-оф вже сьогодні (14 червня) о 23:00 за київським часом.