Неймовірний клатч ZywOo переломив хід матчу

Команди продемонстрували видовищну та принципову гру, обмінявшись перемогами на власних піках. Доля протистояння вирішувалася на третій карті Mirage, де зірковий снайпер Матьє "ZywOo" Ербо виграв неймовірний раунд наодинці проти чотирьох суперників. Цей яскравий момент дозволив Vitality захопити повний контроль над грою та здобути підсумкову перевагу, пише HLTV.

Завдяки цьому Vitality вийшла до групи 2 – 0 та позмагається за путівку до плей-оф із Falcons. Це буде перший реванш команд після чвертьфіналу турніру в Кельні, де Falcons вирвали перемогу після трьох напружених карт із однаковим рахунком 13 – 11. В іншій кваліфікаційній зустрічі Spirit спробує зберегти серію з 32 перемог поспіль у швейцарських сітках під час протистояння з MOUZ.

Шанс для NAVI та матчі за виживання

Український клуб Natus Vincere після поразки опинився серед команд зі статистикою 1 – 1. У наступній грі NAVI зійдеться з колективом 9z, щоб вибороти шанс на вихід до наступного раунду. У цьому ж кошику FURIA зіграє проти PARIVISION, а BETBOOM після впевненої перемоги над M80 змагатиметься з Aurora.

Тим часом невдахи стартових днів G2 та M80 зіграють вирішальні матчі на вибування проти ShindeN та TYLOO відповідно.