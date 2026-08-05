Від чуток до реальних планів

Усе почалося з інсайду, який оприлюднив відомий у кіберспортивних колах Себастьян "KRL" Перес. Він опублікував у соціальній мережі X інформацію про те, що Юстінас Лекавічус виступить у ролі заміни для Vitality. За його даними, литовський рифлер мав підстрахувати команду на двох знакових турнірах – BLAST Open Porto та PGL Masters Bucharest. Ці чутки миттєво поширилися спільнотою, адже jL залишався без стабільної ігрової практики після відходу з Natus Vincere у липні, пише 24 Канал.

Офіційне підтвердження та причини замін

Згодом ця інформація перейшла з розряду припущень у статус офіційного анонсу. Організація Team Vitality підтвердила, що jL дійсно приєднається до складу на два найближчі заходи, пише HLTV. Причина таких ротацій виключно позитивна та пов'язана з особистим життям гравців: Вільям "mezii" Мерріман та Дан "apEX" Мадесклер йдуть у декретні відпустки через народження дітей.

Клуб повідомив, що Лекавічус замінить mezii на турнірі в Порту наприкінці серпня, а в жовтні візьме місце капітана apEX на змаганнях у Бухаресті. Для самого Юстінаса, який має індивідуальний рейтинг 1,06, це чудовий шанс знову проявити себе на найвищому рівні. Раніше він уже виступав як стендін за MOUZ, де допоміг колективу вибороти треті місця на PGL Astana та CS Asia Championships.

Криза результатів та падіння в рейтингах

Team Vitality зараз переживає непростий період. Після неймовірної серії з п'яти перемог поспіль на початку року, колектив не зміг потрапити до четвірки найкращих на трьох останніх івентах. Ситуація погіршилася неочікуваним вильотом з BLAST Bounty Season 2 від рук Liquid.

Такі результати одразу відобразилися на позиціях команди у світових табелях про ранги:

У серпневому оновленні рейтингу Valve Regional Standings (VRS) команда вперше за два роки випала з топ-4, опустившись на п'яту сходинку.

Аналогічне падіння зафіксували і в рейтингу HLTV, де Vitality наразі посідає четверте місце, попри те, що тривалий час очолювала цей список.

Похитування позицій змушує організацію шукати нові рішення для стабілізації гри, навіть за умови вимушених замін ключових виконавців.