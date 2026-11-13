Vitality знову програла, заявляючи про найгірший турнір у своїй кар'єрі

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MOUZ закріплює свою першість у рейтингах

MOUZ, яка нещодавно піднялася на перше місце в рейтингах команд, вийшла до півфіналу BLAST Rivals Season 2 після перемоги над Vitality на Mirage з рахунком 13:8 та на Cache з рахунком 16:14, пише HLTV.

Для Vitality цей турнір закінчився двома сумними рекордами. Раніше команду розгромила FURIA, і це була перша поразка Vitality з рахунком 0:13 в CS2. А Матьє "ZywOo" Ербо провів свій найгірший LAN-турнір: за сім карт його рейтинг становив 0,91.

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Чому Vitality не втрималася?

Особисту майстерність гравців MOUZ Vitality просто не змогла перебити. Адріан "xelex" Вінце та Доріан "xertioN" Берман грали значно краще за будь-кого з суперників. У цій серії рейтинг xelex становив 1,44, а xertioN – 1,41. ZywOo показав 0,86, а Дан "apEX" Мадеклер закінчив серію з рейтингом 0,53.

Як минули карти?

На Mirage MOUZ швидко повела 3:0 у нападі. Vitality відповіла: мультикіли Робіна "ropz" Коола та ZywOo допомогли команді стабілізуватися й вийти вперед. У другу половину Vitality зайшла з перевагою. Проте MOUZ виграла ще один пістолетний раунд, а її проактивна оборона вчасно знаходила інформацію та вбивства. Це принесло перемогу на карті та рахунок 1:0 у серії.

На Cache MOUZ знову виграла пістолетний раунд і повела 4:0 в обороні. Далі ZywOo знову додав кілька результативних мультикілів, і Vitality повернулася в гру. У підсумку MOUZ вийшла вперед 7:5 перед другою половиною. Вона виграла всі чотири пістолетні раунди й, здавалося, контролювала економіку.

Але Вільям "mezii" Мерріман вирвав раунд зі свого P250, і Vitality скоротила відставання. xertioN зробив 4K і вивів MOUZ на матчбол. Однак Vitality активніше зіграла в обороні й відправила карту в овертайм. Там професійності гравців MOUZ вистачило, щоб закрити серію. Мультикіл xelex наприкінці вирішив долю гри.

Що це означає для Мейджора?

MOUZ дедалі впевненіше заявляє про себе перед PGL Major Singapore і швидко піднімається у списку кандидатів на перемогу. Якщо команда виграє й Rivals, то поїде до Сінгапуру як головний фаворит.

У півфіналі MOUZ зіграє зі Spirit. Матч призначили на 14 листопада.