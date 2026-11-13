Vitality знову програла, заявляючи про найгірший турнір у своїй кар'єрі

MOUZ розібралася з Vitality на BLAST Rivals / Колаж 24 Каналу
MOUZ без проблем пройшла Vitality у чвертьфіналі BLAST Rivals Season 2. Рахунок серії становить 2:0, а зірка французів ZywOo каже, що відіграв найгірший LAN-турнір у своїй кар'єрі.
MOUZ закріплює свою першість у рейтингах
MOUZ, яка нещодавно піднялася на перше місце в рейтингах команд, вийшла до півфіналу BLAST Rivals Season 2 після перемоги над Vitality на Mirage з рахунком 13:8 та на Cache з рахунком 16:14, пише HLTV.
Для Vitality цей турнір закінчився двома сумними рекордами. Раніше команду розгромила FURIA, і це була перша поразка Vitality з рахунком 0:13 в CS2. А Матьє "ZywOo" Ербо провів свій найгірший LAN-турнір: за сім карт його рейтинг становив 0,91.
Чому Vitality не втрималася?
Особисту майстерність гравців MOUZ Vitality просто не змогла перебити. Адріан "xelex" Вінце та Доріан "xertioN" Берман грали значно краще за будь-кого з суперників. У цій серії рейтинг xelex становив 1,44, а xertioN – 1,41. ZywOo показав 0,86, а Дан "apEX" Мадеклер закінчив серію з рейтингом 0,53.
Як минули карти?
На Mirage MOUZ швидко повела 3:0 у нападі. Vitality відповіла: мультикіли Робіна "ropz" Коола та ZywOo допомогли команді стабілізуватися й вийти вперед. У другу половину Vitality зайшла з перевагою. Проте MOUZ виграла ще один пістолетний раунд, а її проактивна оборона вчасно знаходила інформацію та вбивства. Це принесло перемогу на карті та рахунок 1:0 у серії.
На Cache MOUZ знову виграла пістолетний раунд і повела 4:0 в обороні. Далі ZywOo знову додав кілька результативних мультикілів, і Vitality повернулася в гру. У підсумку MOUZ вийшла вперед 7:5 перед другою половиною. Вона виграла всі чотири пістолетні раунди й, здавалося, контролювала економіку.
Але Вільям "mezii" Мерріман вирвав раунд зі свого P250, і Vitality скоротила відставання. xertioN зробив 4K і вивів MOUZ на матчбол. Однак Vitality активніше зіграла в обороні й відправила карту в овертайм. Там професійності гравців MOUZ вистачило, щоб закрити серію. Мультикіл xelex наприкінці вирішив долю гри.
Що це означає для Мейджора?
MOUZ дедалі впевненіше заявляє про себе перед PGL Major Singapore і швидко піднімається у списку кандидатів на перемогу. Якщо команда виграє й Rivals, то поїде до Сінгапуру як головний фаворит.
У півфіналі MOUZ зіграє зі Spirit. Матч призначили на 14 листопада.
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