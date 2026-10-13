Як Vitality випередили NAVI?

Фінал турніру ESL Pro League Season 24 відбувся в неділю. Саме ця перемога дала Vitality перше місце. Загальні призові команди тепер становлять 13 886 593 долари. Це на 204 133 долари більше, ніж у Natus Vincere, які мають 13 682 460 доларів, пише Pley.gg.

Перед фіналом Vitality мали 13 591 593 долари й відставали від NAVI приблизно на 91 тисячу доларів. Призові за перше місце на турнірі склали 295 тисяч доларів, і саме ця сума вирішила все.

Хто ще в топ-5 за призовими?

Станом на 12 жовтня 2026 року третє місце посідає Astralis з 11 712 259 доларами. Далі йдуть FaZe Clan із 10 440 259 доларами та MOUZ з 8 750 374 доларами.

Чому цей титул особливий?

Цей турнір приніс Vitality четвертий титул ESL Pro League. Раніше команда вигравала лігу в Season 16 у 2022 році та в Season 21 і Season 22 у 2025 році. Більше трьох разів турнір не вигравала жодна інша організація. По три титули мають NAVI, MOUZ, Astralis і Fnatic. Astralis і Fnatic здобули треті трофеї у 2020 році, коли Season 11 і Season 12 грали онлайн у регіональних дивізіонах без глобального фіналу.

Це вже третя перемога Vitality в лізі за останні чотири сезони. Серію перервали лише NAVI, які виграли Season 23 у березні. Для Vitality цей трофей став 31-м в історії команди в Counter-Strike, тож за кількістю нагород вона зрівнюється з NAVI.

Що далі для Vitality?

Наступний турнір команди – PGL Bucharest. Прогнозне оновлення VRS, опубліковане після фіналу, ставить Vitality на перше місце, а MOUZ на друге. Офіційно ж рейтинг Valve оновлюється лише раз на місяць.