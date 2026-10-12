Як Vitality провела фінал ESL Pro League Season 24?

У вирішальній серії до трьох перемог Vitality виграла Cache 13:7, Inferno 13:8 і Dust2 16:12 в овертаймі. Для команди це другий титул поспіль після перемоги на StarSeries Fall у вересні, і вона наближається до рівня, який показувала на початку року, пише HLTV.

Серія почалася з Cache, де MOUZ несподівано повела 5:1 завдяки активній грі в обороні. Але Vitality швидко отямилася й виграла шість раундів поспіль, щоб закрити першу половину на свою користь. Ключовим епізодом, за даними Pley.gg, став раунд, у якому ZywOo витягнув ситуацію 3 проти 5.

Після зміни сторін він не збавляв темпу. На цій карті ZywOo зробив 21 вбивство, мав рейтинг 2,00 і завдавав у середньому 107 одиниць шкоди за раунд. За турнір на Cache його середній рейтинг становив 2,03.

Ще у 2017 році це була, мабуть, одна з моїх улюблених карт. Тож знову грати на ній і показувати такий рівень – це справді приємно,

– прокоментував ZywOo.

Inferno і Dust2: MOUZ не вистачило сил

На Inferno, яку обрала MOUZ, Vitality теж не віддала ініціативу. Шахар "flameZ" Шушан разом з Деном "apEX" Мадесклером міцно закрили зону Banana, і французи вели 9:3. Вдалий форс-бай у другому раунді атаки додав їм упевненості. На CT-стороні flameZ мав рейтинг 2,02.

На Dust2 суперник добре стартував, але постійні атаки Vitality на точку B зробили свою справу. Вільям "mezii" Мерріман зробив три швидкі вбивства й відкрив точку B за лічені секунди до кінця раунду. MOUZ відігралася завдяки Доріану "xertioN" Берману, який робив важливі мультикіли, і здобула три шанси закрити карту. Попри це, Vitality використала весь свій досвід, аби дотиснути гру до овертайму. Там MOUZ не виграла жодного з трьох раундів у нападі й здалася.

Скільки отримав ZywOo і що це означає

За підсумками турніру ZywOo отримав нагороду як найцінніший гравець за версією HLTV. Це його шоста така відзнака цього року і 34-та за всю кар'єру. Француз мав найвищий середній рейтинг турніру 1,43. Він очолив таблицю в усіх трьох матчах плей-оф: проти PARIVISION (1,66), Aurora (1,44) і MOUZ (1,65).

Також ZywOo посів перше місце за вбивствами за раунд (0,86) і впливом на раунд (+4,33%), а за шкодою за раунд (85,0) і KAST (79,2%) посів друге місце. У фіналі він записав на свій рахунок 64 вбивства та 33 смерті.

Vitality здобула вже четвертий титул ESL Pro League як організація й випередила за цим показником MOUZ. Робін "ropz" Кул виграв рекордний шостий трофей цього турніру.

Що далі: гра без apEX

ZywOo зізнався, що кубок приніс полегшення: після шести років вильотів на стадії чвертьфіналу в Катовіце "прокляття" нарешті зняли. Також він розповів, що команда засмутилася через видалення Overpass із пулу карт, і додав, що Anubis ще можна покращити.

Нині Vitality чекає на перестановку. На PGL Masters Bucharest гравець apEX пропустить турнір через народження дитини, його замінить jL, який раніше грав за NAVI. ZywOo запевнив, що це не змінить цілей команди, а mezii може взяти на себе роль ігрового лідера.

Попри відсутність досвідченого гравця, команда налаштована продовжувати перемагати.