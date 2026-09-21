Важка дорога до чемпіонського кубка

Тривалий час кіберспортивний колектив Vitality утримував першу сходинку світового рейтингу, однак останні місяці виявилися вкрай важкими для гравців. Команда не вигравала жодного трофея з травня 2026 року через спад форми та декретну відпустку Вільяма "mezii" Меррімана, пише 24 Канал.

У фінальний день змагань у Барселоні кіберспортсмени здолали FURIA у фіналі, а потім одразу вийшли на гранд-фінал проти Aurora. Загалом французький клуб відіграв шість виснажливих карт за один день.

Впевнений реванш та тріумфальний хід у фіналі

За день до гранд-фіналу Aurora здолала Vitality, але у вирішальному матчі переможці швидко зробили висновки.

На карті Anubis французи розгромили опонентів із рахунком 13:7, показавши потужну гру в нападі. Вільям "mezii" Мерріман завершив першу половину цієї карти із вражаючим індивідуальним рейтингом 2,24.

Невелику осічку команда допустила лише на Inferno, де Aurora виграла в овертаймі завдяки діям Алі "Wicadia" Хайдара Ялчина.

Проте далі Vitality повністю перехопила ініціативу. На Mirage французький колектив розгромив суперників із рахунком 13:4, а на Cache закріпив успіх і закрив серію з підсумковим результатом 3 – 1 за картами.

Феноменальна гра ZywOo та його рекордна нагорода

Головним героєм турніру став зірковий французький гравець Матьє "ZywOo" Ербо. Він продемонстрував неймовірну статистику із середнім рейтингом 1,50 і став найкращим гравцем змагань за всіма ключовими показниками. Для француза це вже 33-тя медаль MVP у кар'єрі та перша у цьому сезоні.

Це відчуття великого полегшення, адже я дуже хотів вибороти хоча б один титул MVP у другій частині сезону для впевненості,

– прокоментував ZywOo.

Кіберспортсмен додав, що після попередніх невдач команда провела відверті індивідуальні розмови, які допомогли зняти напругу та відновити довіру всередині колективу.

Погляд у майбутнє та головні цілі команди

Тепер Vitality готується до наступних викликів на ESL Pro League та турнірі в Бухаресті. Проте головною метою для відновлених чемпіонів залишається майбутній Major у Сінгапурі, де колектив прагне підтвердити свій найвищий статус.