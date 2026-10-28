Vitality перемогли NAVI та вийшли в плей-оф PGL Masters Bucharest

Як Vitality розібралася з NAVI

У матчі на Inferno, яку вибрала Natus Vincere, Vitality виграла з рахунком 13:2, потім домінувала на Dust2 з рахунком 3:9 і врешті закріпила перемогу з результатом 13:9, пише HLTV.

Реклама Adv

jL після матчу розповів, що пішов із Natus Vincere в липні, а матч для нього став першою зустріччю з колишньою командою за всю кар'єру. Після гри він не приховував радості.

На Inferno Vitality повністю перебрала ініціативу. Матьє "ZywOo" Ербо на старті карти робив по кілька вбивств за раунд, а в обороні вирішальну роль зіграв Вільям "mezii" Мерріман: він здобував принаймні одне вбивство в 11 раундах поспіль. Шахар "flameZ" Шушан і jL тримали позицію на Banana.

Міхай "iM" Іван зіграв карту, яку краще забути: у першому таймі він гинув у кожному раунді й не зробив жодного вбивства, а загалом завершив її з 5,1 ADR. Двома фрагами з MP9 у другому таймі він урятував себе від нульової статистики, а Natus Vincere лише раділа, що уникнула рахунку 0:13.

Що сталося на Dust2

Тут iM повернувся до форми. Разом із Дріном "Маказзе" Шакірі та Ігорем "w0nderful" Ждановим він збудував надійну оборону. Два з трьох раундів Vitality в першому таймі вона виграла завдяки клатчам, а Natus Vincere пішла на перерву з великою перевагою.

Після зміни сторін усе перевернулося. Vitality на стороні захисників діяла як суцільна стіна: агресивно грала на Catwalk і вдало розставляла гравців на B, тож суперник не мав шансів зайти на точку. Команда Алексі "Алексіб" Віролайнена встановила бомбу лише двічі: у пістолетному раунді та в останньому. Навіть тоді mezii виграв клатч 1 проти 2 і поставив крапку в серії з 10 виграних раундів поспіль.

Найкращим гравцем матчу став mezii: 33 вбивства проти 25 смертей і рейтинг 1,58. ZywOo мав 32 – 23 і 1,42, Robin "ropz" Kool – 30 – 19 і 1,29, jL – 27 – 19 і 1,23, а flameZ – 27 – 22 і 1,19. У Natus Vincere найкраще виглядав w0nderful із рейтингом 1,03. Найгірші цифри в Aleksib (0,71) та iM (0,70).

Vitality грає сильно навіть із запасним

Попри відсутність основного ігрового лідера, команда не втратила рівня. jL вважає, що в цьому і полягає сила Vitality. Він пояснив, що, хоча без нього й доводиться непросто, нинішня версія команди просто потребує більше комунікації.

Саме тому Vitality – найкраща команда світу: вона вміє підстраховувати гравців– прокоментував Лекавічус.

Порівнювати цю версію складу з попередньою jL відмовився, адже, на його думку, це покаже час. Водночас зізнався, що тепер почувається впевненіше, бо знає, що робити. Грати проти колишніх колег, за його словами, виявилося легшим, ніж він очікував.

Що чекає на jL далі

Про плани на майбутнє гравець говорив відверто. Він сказав, що ідеальний варіант для нього – потрапити в команду й знову боротися за трофеї. Якщо після Мейджора в Сінгапурі команди не знайдеться, він може завершити кар'єру, зосередитися на контенті та сім'ї, але підписувати контракт лише заради гри не збирається.

Хто ще бореться за плей-оф

Natus Vincere ще має шанс. Команда зіграє в раунді на вибування у групі 2 – 2 проти Spirit 28 жовтня. Того ж дня The MongolZ о 13:00 зустрінеться з Nemiga, а о 16:00 Liquid зіграє з FURIA. Переможці отримають місце в плей-оф і путівку до другого етапу Мейджора.