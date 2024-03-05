Криваві бої, будівництво бази та кращий рушій: що нам відомо про Assassin's Creed Codename Red

Конвеєр Ubisoft не спинити. До виходу Assassin's Creed Codename Red лишається близько року, але інформація про гру починає просочуватися в мережу вже зараз. Цього разу ми дізналися трохи деталей про ґеймплей та особливості.

Деталі

Assassin's Creed Red – це наступна частина в серії, про яку ми досі знали не так багато. Першим і єдиним на сьогодні тизером розробники показали, що дія відбуватиметься у феодальній Японії.

Дивіться також Гра Kingmakers обіцяє стати "найкращим середньовічним фентезі": що про неї відомо

Нещодавні витоки пролили світло на те, чого можна очікувати. Наприклад, у грі буде відразу два протагоністи, Наое та Ясуке. Новий звіт занурюється глибше в механіку ґеймплею та рушія Red і натякає, що гра створюється для "нової ери" франшизи.

Почнемо з того, що франшиза Assassin's Creed в цілому не обов'язково перейде на новий рушій, але буде використовувати його суттєву еволюцію під назвою "Anvil Pipeline". Джерела пояснили, що Anvil Pipeline дозволяє всім різним студіям Assassin's Creed (яких є багато) працювати з однією єдиною гілкою, замість того, щоб мати різні версії та гілки. Це означає, що в майбутньому Assassin's Creed отримає візуальну вигоду від ліній променевого глобального освітлення та віртуальної геометрії.

Перехід на Anvil Pipeline означав би, що командам довелося повністю переробити все в серії, включаючи анімацію, систему паркуру, динамічну погоду та багато іншого.

Бої в Assassin's Creed Red описують як дещо схожі на Валгаллу, але з набагато більшою кількістю крові та відрубаних голів.

Стелс також відіграє важливу роль у Red, чимось схожий на Splinter Cell. Гравець може гасити смолоскипи, ховатися у високій траві та кущах, і навіть повзти лежачи, коли йому заманеться.

Кадри, надані Insider Gaming за умови, що вони не стануть надбанням громадськості, також продемонстрували значну еволюцію функцій власного поселення, яке ми розвивали у "Валгаллі". У Red дадуть можливість створити велике поселення під назвою "Схованка". Там гравець зможе побудувати на власний розсуд такі споруди, як зброярня, доджьо (зал або місце для поглибленого навчання чи медитації) та інші. Ці будівлі також можна налаштовувати, починаючи від вибору місця розташування, дизайну даху й закінчуючи внутрішнім плануванням, а також місцем, де ви зможете виставити свою зброю та обладунки.

Загалом, франшиза Assassin's Creed, як кажуть, зробить гігантський стрибок.