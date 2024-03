Kingmakers – це гра у середньовічному сетингу, але зі своєю особливістю: головний герой подорожує в часі, що дозволило йому прихопити з собою в минуле вогнепальну зброю, машини та гелікоптери. Гравцям належить перенестися до середньовічної Англії та змінити хід історії. Проєкт виглядає фантастично, на перший погляд, з напруженими масовими битвами та можливістю побудувати нову імперію. Як усе це працюватиме на практиці, можна буде побачити вже скоро.

Kingmakers викликала багато галасу після того, як з'явився трейлер. На перший погляд, це химерна гра, яка поєднує в собі стрілянину з гармат, вибухові бої з кінними кавалерійськими атаками та бої на мечах на відкритих полях під високими замками. У трейлері ми бачили, як снайпери вбивають полководців сотні років тому, а бойові вертольоти здійснюють нальоти на легіони воїнів зі щитами, що стоять у старому світі.

Трейлер Kingmakers: відео

Але це аж ніяк не сатирична гра, переконують творці.

Одна з наших внутрішніх ідей була такою: "Що, якби ви могли принести сучасну зброю в середньовічну Англію?". Нам усім сподобалась ця ідея, але ми розуміли: якщо збираємось це зробити, то маємо зробити це правильно. Ми не могли обмежитися кількома десятками солдатів на полі бою. Це не було б історично достовірно і не відповідало б концепції. Нам потрібно було мати тисячі солдатів на полі бою. Ми також не хотіли жертвувати якісною анімацією, фізикою та реакцією на постріли, які можна було б очікувати від ААА-шутера на кшталт The Last of Us 2",

– кажуть творці.

Однією з перших концепцій гри був римський антураж, на що студію надихнуло науково-фантастичне оповідання "Rome Sweet Rome", написане в жанрі альтернативної історії. Цей твір з'явився на Reddit від американського письменника-фрілансера і військового історика Джеймса Ервіна. Однак пізніше від цього відмовились.

Kingmakers розробляється вже кілька років. Вона матиме змістовну кампанію на багато годин, яка включатиме в себе більше, ніж "швидкий стрибок у випадкові битви". Судячи з усього, гравці своїми діями зможуть створити багато альтернативних варіантів майбутнього.

"Ми намагаємося створити ідеальне середньовічне фентезі. Це означає побудову імперії, захоплення замків, завоювання територій тощо. Це не просто низка випадкових битв, а захоплююча кампанія, де ви будуєте поселення, захоплюєте ворожі аванпости, тренуєте і просуваєте солдатів тощо", – кажуть розробники з Redemption Road.

Вони також кажуть, що "Kingmakers має міцну основу з передовими анімаційними системами, штучним інтелектом та багатокористувацькою онлайн-механікою". Оскільки на екрані одночасно перебувають "тисячі солдатів", величезна частина сил була спрямована на те, щоб гра залишалася стабільною в будь-який час.

Наразі студія зосереджена на кооперативному геймплеї, але в майбутньому додадуть в Kingmakers битви "гравець проти гравця".

Kingmakers планується до виходу в 2024 році, але її вже зараз можна внести до списку бажань у Steam.