Відбувся реліз BattleBit – масштабного шутера у стилі Battlefield з серверами на 254 гравців

Нова інді-гра, натхненна франшизою Battlefield, пропонує геймерам сервери для 254 осіб, повну руйнацію навколишнього середовища та інші функції, за які гравці люблять багатокористувацькі FPS.

Масштабний багатокористувацький шутер BattleBit Remastered вийшов в Steam, повідомляє 24 Канал.

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Однією з головних рекламних "фішок" Battlefield 2042 були сервери на 128 гравців, однак після релізу у DICE виникли проблеми з тим, щоб гра працювала як потрібно у такому масштабі.

Це призвело до того, що розробники вдвічі зменшили максимальну кількість гравців і надали пріоритет серверам для 64 осіб. Але в інді-проєкту BattleBit Remastered є можливість досягти успіху там, де зазнала невдачі гра AAA рівня.

Створений невеликою командою незалежних розробників, BattleBit Remastered, натхненний тою ж таки Battlefield, має середовище, яке можна зруйнувати до фундаменту та вміщує до 254 гравців на одному сервері.

Трейлер проєкту: відео

Троє розробників витратили сім років на створення цього масивного низькополігонального FPS.

Деякі мапи гри, яку вже встигли охрестити поєднанням Battlefield, Call of Duty та LEGO у кілька разів перевершують сучасні AAA-шутери з точки зору розміру, а усього у грі їх налічується 17 штук.

На додаток BattleBit Remastered містить понад 39 видів зброї, 13 транспортних засобів і шість класів. Серед транспорту є танки, авто, гелікоптери та морські засоби пересування, а кожен клас має унікальні гаджети та ряд варіантів налаштування.

Зброю у грі також можна модифікувати за допомогою 78 різних пристосувань.

Розробники вже оголосили про плани підтримувати гру пост-релізним контентом.

, BattleBit Remastered вийшла у Steam 15 червня, у режимі дочасного доступу та коштує 410 гривень у базовій версії.