Масштабный многопользовательский шутер BattleBit Remastered вышел в Steam, сообщает 24 Канал.

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Одной из главных рекламных "фишек" Battlefield 2042 были серверы на 128 игроков, однако после релиза у DICE возникли проблемы с тем, чтобы игра работала как следует в таком масштабе.

Это привело к тому, что разработчики вдвое снизили максимальное количество игроков и предоставили приоритет серверам для 64 человек. Но у инди-проекта BattleBit Remastered есть возможность добиться успеха там, где потерпела неудачу игра AAA уровня.

Созданный небольшой командой независимых разработчиков BattleBit Remastered, вдохновленный той же Battlefield, имеет среду, которую можно разрушить до фундамента и вмещает до 254 игроков на одном сервере.

Трейлер проекта: видео

Трое разработчиков потратили семь лет на создание этого массивного низкополигонального FPS.

Некоторые карты игры, которую уже успели окрестить сочетанием Battlefield, Call of Duty и LEGO, в несколько раз превосходят современные AAA-шутеры с точки зрения размера, а всего в игре их насчитывается 17 штук.

В дополнение BattleBit Remastered содержит более 39 видов оружия, 13 транспортных средств и шесть классов. Среди транспорта есть танки, авто, вертолеты и морские средства передвижения, а каждый класс имеет уникальные гаджеты и ряд вариантов настройки.

Оружие в игре можно также модифицировать с помощью 78 различных приспособлений.

Разработчики уже объявили о планах поддерживать игру пост-релизным контентом.

Заметьте, BattleBit Remastered вышла в Steam 15 июня, в режиме досрочного доступа и стоит 410 гривен в базовой версии.