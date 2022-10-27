Абсолютно нові скріншоти з The Lord of the Rings: Return to Moria розкривають інтерпретацію титульного підземного королівства в грі про виживання гномів.
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The Lord of the Rings: Return to Moria
Події відбуваються в Четверту епоху Середзем'я. У цій грі на виживання у відважних гномів буде битва, щоб відвоювати зали Хазад-думу після перемоги Ґендальфа над жахливим Балрогом.
The Lord of the Rings: Return to Moria дасть шанувальникам унікальний погляд на Четверту епоху Середзем'я після знищення Єдиного Персня та остаточної поразки Саурона.
Після того, як злий Балрог також був знищений, гравці заглибляться в зали Морії, щоб відвоювати королівство гномів від орди жахливих монстрів.
Процедурно створені підземелля зроблять кожну експедицію унікальною, а відновлення кузень Морії дозволить гравцям створювати нове спорядження для покращення майбутніх битв. "Повернення в Морію" досліджує Середзем'я під справді унікальним кутом, а скріншоти в грі тепер проливають світло на темні печери Хазад-дум.
Скриншоти "Повернення в Морію": дивіться відео
Зображення в грі демонструють унікальну інтерпретацію Морії в грі про виживання, яка вшановує як велич стародавнього королівства, так і його майже апокаліптичну корозію темними силами.
Величезний підземний світ включатиме такі пам'ятки, як проточна вода та розвалені статуї, що відображатиме занепад землі протягом Третьої епохи.