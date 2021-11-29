Впевнена перемога та перервана серія: команда NAVI виграла BLAST Premier: Fall Finals 2021

Команда NAVI з CS:GO у фінальному матчі BLAST Premier: Fall Finals 2021 здолала колектив Team Vitality. Українська організація отримала 225 тисяч доларів за перемогу в цьому змаганні.

Цими вихідними завершився масштабний кіберспортивний турнір BLAST Premier: Fall Finals 2021, який проходив в місті Копенгаген, Данія. У межах цього змагання вісім відомих команд боролися за звання найкращої, а також розігрували призовий фонд у 425 тисяч доларів.

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Однією з таких команд була й українська організація Natus Vincere, яка вважалася фаворитом цього турніру. Варто відзначити, що її представники навряд чи розчарували своїх фанатів. Річ у тім, що гравці команди NAVI провели черговий феноменальний турнір, а тому саме вони й здобули омріяний трофей. Щоправда, цього разу її представники все ж таки віддали своїм опонентам кілька мап, але загалом вони не програли жодного матчу в межах цього змагання.

У фінальному поєдинку команда Natus Vincere зустрічалася з французьким колективом Team Vitality, який зараз знаходиться на 5 сходинці рейтингу HLTV (NAVI на 1 місці). У цьому матчі представники української організації здобули перемогу з рахунком 2:1, а своєрідними зонами бойових дій стали такі мапи: Mirage, Nuke та Inferno. Представники команди Natus Vincere зараз знаходяться у фантастичній формі, а тому результат цього матчу цілком закономірний.

Статистика фінального матчу / Фото з сайту HLTV

Щоправда, варто додати, що цього разу є й одне "але". Річ у тім, що саме в цьому матчі й перервалася вражаюча серія команди NAVI на карті Nuke. Нагадаємо, що до матчу з Team Vitality, у представників Natus Vincere була серія з 20 перемог поспіль, яка розпочалася ще в червні.

Статистика команди NAVI на мапі Nuke / Фото з сайту HLTV

Найкращим гравцем BLAST Premier: Fall Finals 2021 став Олександр "s1mple" Костилєв, який провів черговий турнір на дуже високому рівні. Наостанок варто відзначити, що українська організація Natus Vincere за перемогу в цьому змаганні отримала 225 тисяч доларів, а от Team Vitality – 85 тисяч доларів.

Статистика s1mple / Фото з сайту HLTV