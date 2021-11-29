В эти выходные завершился масштабный киберспортивный турнир BLAST Premier: Fall Finals 2021, который проходил в городе Копенгаген, Дания. В рамках этого соревнования восемь известных команд боролись за звание лучшей, а также разыгрывали призовой фонд в 425 тысяч долларов.

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Одной из таких команд была и украинская организация Natus Vincere, считавшаяся фаворитом турнира. Стоит отметить, что ее представители вряд ли разочаровали своих фанатов. Дело в том, что игроки команды NAVI провели очередной феноменальный турнир, поэтому именно они и завоевали желанный трофей. Правда, на этот раз ее представители все же отдали своим оппонентам несколько карт, но в общем-то они не проиграли ни одного матча в рамках этого соревнования.

В финальном поединке команда Natus Vincere встречалась с французским коллективом Team Vitality, который сейчас находится на 5 строчке рейтинга HLTV (NAVI на 1 месте). В этом матче представители украинской организации одержали победу со счетом 2:1, а своеобразными зонами боевых действий стали такие карты: Mirage, Nuke и Inferno. Представители команды Natus Vincere сейчас находятся в фантастической форме, поэтому результат этого матча вполне закономерен.

Статистика финального матча / Фото с сайта HLTV

Правда, стоит добавить, что в этот раз есть и одно "но". Дело в том, что именно в этом матче прервалась впечатляющая серия команды NAVI на карте Nuke. Напомним, что до матча с Team Vitality, у представителей Natus Vincere была серия из 20 побед подряд, которая началась еще в июне.

Статистика команды NAVI на карте Nuke / Фото с сайта HLTV

Лучшим игроком BLAST Premier: Fall Finals 2021 стал Александр "s1mple" Костылев, проведший очередной турнир на очень высоком уровне. Напоследок стоит отметить, что украинская организация Natus Vincere за победу в этом соревновании получила 225 тысяч долларов, а вот Team Vitality – 85 тысяч долларов.

Статистика s1mple / Фото с сайта HLTV