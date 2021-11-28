Наверное, все поклонники Forza Horizon 5 знают, что в этой видеоигре можно декорировать свой автомобиль как угодно. Понятно, что есть определенный набор правил и рекомендаций, правда, кажется, разработчикам из Playground Games нужно его обновить.

Дело в том, что геймеры довольно часто жалуются на проблемы, связанные с декором автомобилей. К примеру, сразу же после релиза Forza Horizon 5 игроки не могли использовать обычные арабские имена для этого. Такие геймеры получали предупреждение о "неприемлемом контенте".

В похожую ситуацию попал и пользователь платформы Reddit с никнеймом git-regret, правда, в его случае виновными оказались тематические наклейки. Дело в том, что этот геймер украшал свои автомобили артами, на которых изображены героини аниме или фильмов. Сам он написал, что использованные им наклейки не нарушают правила, а также добавил, что вряд ли их можно назвать очень откровенными.

Самое интересное в этой ситуации то, что git-regret получил перманентный бан до 31 декабря 9999 года. Геймер отметил, что такое суровое наказание он получил без всякого предупреждения, или предварительной блокировки на 7 или 30 дней. Причиной указано использование "сексуального контента", правда, неизвестно, какой именно арт не понравился представителям Playground Games.

История банов / Фото Reddit git-regret

Пользователь отметил, что это первая блокировка в его жизни, а хуже всего, что он не может даже подать апелляцию. Дело в том, что у Forza Horizon 5 просто нет такой функции. Также git-regret добавил, что подобные баны получили и другие геймеры, использовавшие схожие или идентичные арты.

Стоит отметить, что его пост стал одним из самых популярных в разделе этой видеоигры. В целом он уже собрал более 7 тысяч лайков и почти 2 тысячи комментариев. Геймеры поддержали главного героя, а также посоветовали ему обратиться в службу поддержки Microsoft.

Стоит добавить, что игроки в Forza Horizon 5 очень часто жалуются на подобные сомнительные баны. Правда, до этого поклонников видеоигры не банили на 8 тысяч лет. Напоследок стоит отметить, что представители Playground Games пока не комментировали ситуацию с этой блокировкой.

Арты, которые использовал git-regret / Фото Reddit git-regret