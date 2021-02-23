638 годин роботи та вражаючий результат: відомо найкращий косплей BlizzConline – відео

Blizzard назвала переможця конкурсу косплеїв, який проходить у рамках шоу BlizzCon. Найкращим став бельгієць Джим, а відтворив він образ Болвара Фордрагона.

На цих вихідних пройшов масштабний фестиваль відеоігор із назвою BlizzConline. Цьогоріч геймерів порадували чималою кількістю цікавих анонсів, виступом Metallica, а також прекрасними та реалістичними косплеями. Проте, конференція вже завершилася, а представники компанії Blizzard вже навіть встигли оголосити переможця конкурсу косплеїв.

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Переможцем цьогоріч став бельгійський майстер Джим, більше відомий під псевдонімом Hartigan Cosplay. Він створив реалістичний косплей на персонажа Болвара Фордрагона із World of Warcraft: Shadowlands. Ця робота вразила майже всіх, а сам Джим на виготовлення свого костюму витратив аж 638 годин. Для створення цього косплею він використав спеціальну піну, поролон, ворблу, прозорий клей, латекс та понад тисячу світлодіодів. Також цікаво, що із цього костюму навіть йде дим. Вражаюча робота, яку можна навіть назвати справжнім витвором мистецтва.

Джим здобув перемогу у цьому конкурсі двічі, бо виграв у номінації "Найкращий косплей" та "Найкращий косплей персонажа Blizzard". За перемогу він отримав 8 тисяч доларів, а також квиток на наступний BlizzCon. На своєму ютуб-каналі Джим показав весь процес одягання костюму, а він займає аж 12 хвилин. Користувачам у мережі дуже сподобався цей костюм, а деякі навіть не можуть повірити, що це не комп'ютерна графіка. Робота дійсно прекрасна, тому пропонуємо й вам ознайомитися з косплеєм Hartigan Cosplay.

Процес одягання та демонстрація косплею на Болвара Фордрагона – відео