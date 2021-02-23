Blizzard назвала победителя конкурса косплеев, который проходит в рамках шоу BlizzCon. Лучшим стал бельгиец Джим, а воспроизвел он образ Болвара Фордрагона.

На этих выходных прошел масштабный фестиваль видеоигр с названием BlizzConline. В этом году геймеров порадовали большим количеством интересных анонсов, выступлением Metallica, а также прекрасными и реалистичными косплеями. Однако, конференция уже завершилась, а представители компании Blizzard уже даже успели объявить победителя конкурса косплеев.

Больше о BlizzConline здесь Ремастер Diablo II и "рогалик" в Hearthstone: самое интересное с конференции BlizzConline

Победителем в этом году стал бельгийский мастер Джим, больше известный под псевдонимом Hartigan Cosplay. Он создал реалистичный косплей на персонажа Болвара Фордрагона с World of Warcraft: Shadowlands. Эта работа поразила многих, а сам Джим на изготовление своего костюма потратил аж 638 часов. Для создания этого косплея он использовал специальную пену, поролон, ворблу, прозрачный клей, латекс и более тысячи светодиодов. Также интересно, что из этого костюма даже идет дым. Впечатляющая работа, которую можно даже назвать настоящим произведением искусства.

Джим одержал победу в этом конкурсе дважды, потому что выиграл в номинации "Лучший косплей" и "Лучший косплей персонажа Blizzard". За победу он получил 8 тысяч долларов, а также билет на следующий BlizzCon. На своем ютуб-канале Джим показал весь процесс одевания костюма, а он занимает до 12 минут. Пользователям в сети очень понравился этот костюм, а некоторые даже не могут поверить, что это не компьютерная графика. Работа действительно прекрасная, поэтому предлагаем и вам ознакомиться с косплеем Hartigan Cosplay.

Процесс одевания и демонстрация косплея на Болвара Фордрагона – видео