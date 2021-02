За первый день конференции BlizzConline рассказали немало интересной информации. Правда, пока в рамках этого шоу не было громких или неожиданных анонсов.

Завершился первый день масштабного фестиваля видеоигр под названием BlizzConline. Неожиданных анонсов в этом году не было, а почти всю программу "слили" в сеть еще за несколько дней до самого шоу. Однако, с геймерами поделились уже официальной информацией, а также подтвердили различные их догадки.

Главным событием этого шоу стала презентация ремастера Diablo II под названием Resurrected. Разработчики уже показали первый трейлер, а также отметили, что релиз этого проекта состоится уже в 2021 на PC и консоли. Игра выйдет вместе с дополнением Lord of Destruction и обновленными синематиками и аудио. Понятно, что серьезно улучшили графическую составляющую, но всегда можно будет изменить ее на классическую.

Новый игровой класс получит будущая видеоигра Diablo IV. Разбойница (Rogue) – это очень вариативная героиня, потому что ее можно настроить как бойца ближнего (меч), так и дальнего (арбалет и лук) боя.

Для видеоигры World of Warcraft: Shadowlands анонсировали дополнение под названием "Chains of Domination". WoW Classic также получит дополнение "The Burning Crusade", правда, все желающие смогут остаться играть и на "классике", на специальном сервере.

Также в рамках этого шоу был анонсирован сборник трех классических видеоигр Blizzard: The Lost Vikings, Rock & Roll Racing и Blackthorne. Релиз этого проекта на PC и консоли состоится уже сегодня.

Новое дополнение для Hearthstone будет называться "Forged in the Barrens" и посвящено будет Орде. Аддон выйдет вместе с привычной ротацией карт, правда, на этот раз в видеоигру добавят классический режим, в котором будут доступны карты с 2014 года. Также до конца года грифона в игре должен появиться новый режим под названием "Hearthstone Mercenaries". Информации пока очень мало, но известно, что он будет совмещать механики коллекционных карточных и роуглайк видеоигр.

Отдельно от всех представляли новые детали о видеоигре Overwatch 2. Разработчики показали новые карты (Рим и Нью-Йорк) и рассказали о различных изменениях героев. Интересно, что они полностью переработали философию PvP, а также изменили звуковую систему в видеоигре. Также в игре появится кооперативный PvE режим и полноценная сюжетная кампания. Модели персонажей были полностью изменены и улучшены, а также будет новая система "прокачки" героев, потому что должны появиться классические древа навыков.

Отметим, что изменений в Overwatch 2 будет немалое количество, поэтому фанатам этой серии стоит ознакомиться со следующим видео.

