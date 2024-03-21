У Minecraft вже доступна Minesalt – відеогра про соляні копальні Соледара, розроблена UNITED24

UNITED24 спільно із французькою студією Endorah презентували Minesalt – гру на базі Minecraft, яка відтворює копальні Соледара аби зібрати кошти на відбудову зруйнованої росіянами школи.

Рудники Соледара в Донецькій області колись були місцем найбільшого солевидобутку в усій Європі. Однак зі стартом повномасштабного вторгнення місто стало фортецею на лінії фронту.

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Битва за нього тривала понад рік. На превеликий жаль, з лютого 2023 року Соледар тимчасово окупований росією.

Як повідомляють автори гри, відтворення легендарних шахт у Minesalt – це можливість розповісти світові їхню історію та нагадати про боротьбу за свободу України.

Гра та архівна світлина / Фото UNITED 24

При цьому проєкт має і практичну мету, а саме збір коштів на відбудову Великокостромської гімназії, знищеної росіянами. Для цього планують зібрати ще 1,15 мільйона доларів.

Зараз, коли місто тимчасово окуповане, Minesalt – це єдиний спосіб дослідити соляні шахти і вшанувати красу цього місця. Через пошук кристалів гравці дізнаються історію Соледара. Ми сподіваємося, що якомога більше людей в усьому світі пройдуть Minesalt і закохаються в соляні копальні так, як у них закохані ми, – коментує Ярослава Гресь, координаторка UNITED24.

Безпосередньо в грі головним завданням геймерів є за якомога коротший час зібрати усі кристали солі, а у кінці гри пройти квіз, на основі побаченого.

Трейлер гри – дивитися відео

Після закінчення проєкту, на 24 гравців з найвищим результатом чекатимуть цікаві призи.

Переможці отримають:

1-3 місця: XBox Series та пачки солі "Міць. Українська кам'яна" з підписом Президента України Володимира Зеленського

XBox Series та пачки солі "Міць. Українська кам'яна" з підписом Президента України Володимира Зеленського 4-5 місця: пачки солі "Міць. Українська кам'яна" з підписом Президента України Володимира Зеленського

пачки солі "Міць. Українська кам'яна" з підписом Президента України Володимира Зеленського 6-13 місця: пачки солі з підписами амбасадорів UNITED24

пачки солі з підписами амбасадорів UNITED24 14-19 місця: Twitch gift card на 100 доларів

Twitch gift card на 100 доларів 20-24 місця: Twitсh gift card на 50 доларів

Цікаво, що в рамках проєкту власну цифрову версію у Minecraft отримали амбасадори UNITED24: мільярдер та засновник Virgin Group Річард Бренсон, лауреат Нобелівської премії в галузі фізіології або медицини Пол Нерс, відомий актор Міша Коллінз, боксер Олександр Усик, астронавт Скотт Келлі, футболіст лондонського Арсеналу Олександр Зінченко, актриси Кетрін Винник та Іванна Сахно.

Зінченко у Minesalt / Фото UNITED 24

До міріади зірок долучився Степан Бандрівський – один з безпосередніх працівників солевидобувного підприємства, які допомагали розробникам гри у детальному відтворенні знаменитих шахт.

Окрім участі в грі, деякі з призів також можна отримати просто задонативши на відбудову Великокостромської гімназії. Зробити це можна прямо за посиланням у грі або ж на сторінці проєкту на сайті UNITED 24, де також можна детальніше ознайомитися з деталями проєкту.

Пограти в Minesalt можна в офіційній Minecraft (Java Edition), зайшовши на сервер: mc.minesalt.net.