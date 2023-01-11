Awesome Games Done Quick – це подія, яку проводить Games Done Quick та яка є серією благодійних заходів зі збору коштів для відеоігор. На сьогоднішній день GDQ зібрав понад 37 мільйонів доларів на благодійність, зокрема для Фонду запобігання раку.

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Новий рекорд Super Mario Galaxy 2

Стример і спідраннер Jhay ще раніше встановив рекорд у 2 години 54 хвилини 55 секунд. Це ще тоді вивело його на перше місце, випередивши спідраннера на ім'я Doopsie.

Та останній забіг стримера завершився за 2 години 54 хвилини 51,33 секунди, що на 4,4 секунди швидше за його попередній світовий рекорд.

Хоча 4 секунди – це дуже короткий час, у світі спідранінгу важливі навіть долі секунди. Особливо враховуючи, що Super Mario Galaxy 2 має одні з найскладніших рівнів у грі Маріо.

З огляду на 80 тисяч людей, що побачили встановлення рекорду в прямому ефірі, зрозуміло, що новий світовий рекорд можна сприймати як масштабну спортивну подію.

Багато з них опублікували коментарі, в яких зазначили, що вони ніколи не очікували побачити такий вражаючий світовий рекорд наживо.