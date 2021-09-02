Встановив понад 500 модифікацій: блогер захотів перетворити Skyrim на Dark Souls

Цікавим записом у твітері поділився шанувальник одразу двох дуже відомих серії. Він відзначив, що планує перетворити гру The Elder Scrolls V: Skyrim на Dark Souls.

У мережі постійно з'являються різноманітні модифікації для популярної гри The Elder Scrolls V: Skyrim. Зазвичай геймери використовують моди для того, щоб адаптувати відеогру під себе. Щось схоже захотів зробити й головний герой цієї історії, щоправда, його роботу важко назвати простим оновленням гри.

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Отже, блогер з нікнеймом Heavy Burns захотів перетворити Skyrim на Dark Souls. Він відзначив, що є шанувальником одразу обох цих серій, а тому його дуже зацікавила ідея об'єднання цих проєктів. Щось схоже блогер намагався зробити ще на початку 2020 року, але бажаного результату він тоді не зміг досягти. На думку ентузіаста, за цей час в мережі з'явилося достатньо нових модів, а тому він вирішив спробувати зробити це ще раз. Наприклад, він згадав про модифікацію з назвою "The Elder Souls collection", яка вийшла лише місяць тому. Після її встановлення в Skyrim з'явиться понад 100 різноманітних анімацій з Dark Souls.

Heavy Burns відзначив, що встановив до 40 масштабних модифікацій, які додають у відеогру нові локації, ворогів, спорядження, предмети та інший контент. Щоправда, у своїй роботі він також активно використовував невеликі моди, наприклад, для зміни певних ефектів, інтерфейсу чи для оновлення текстур. А тому блогер відзначив, що загалом використав понад 500 модифікацій для перетворення Skyrim на Dark Souls.

Наостанок можна ще додати, що поки Heavy Burns поділився лише тизером свого масштабного проєкту та кількома скриншотами. У майбутньому він планує випустити на своєму ютуб-каналі відео, у якому розповість детальніше про свою роботу з перетворення Skyrim на Dark Souls.

Робота користувача Heavy Burns / Фото з сайту GamesRadar