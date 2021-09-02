В сети постоянно появляются различные модификации для популярной игры The Elder Scrolls V: Skyrim. Обычно геймеры используют моды для того, чтобы адаптировать видеоигру под себя. Нечто похожее захотел сделать и главный герой этой истории, правда, его работу трудно назвать простым обновлением игры.

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Итак, блогер с никнеймом Heavy Burns захотел превратить Skyrim в Dark Souls. Он отметил, что является поклонником сразу обеих этих серий, а потому его очень заинтересовала идея объединения этих проектов. Нечто похожее блогер пытался сделать еще в начале 2020 года, но желаемого результата он тогда не смог достичь. По мнению энтузиаста, за это время в сети появилось достаточно новых модов, а потому он решил попробовать сделать это еще раз. Например, он вспомнил о модификации с названием "The Elder Souls collection", которая вышла всего месяц назад. После ее установки в Skyrim появится более 100 различных анимаций с Dark Souls.

Heavy Burns отметил, что установил до 40 масштабных модификаций, которые добавляют в видеоигру новые локации, врагов, снаряжение, предметы и другой контент. Правда, в своей работе он также активно использовал небольшие моды, например, для изменения определенных эффектов, интерфейса или для обновления текстур. Поэтому блогер отметил, что в целом использовал более 500 модификаций для превращения Skyrim в Dark Souls.

Напоследок можно еще добавить, что пока Heavy Burns поделился только тизером своего масштабного проекта и несколькими скриншотами. В будущем он планирует выпустить на своем ютуб-канале видео, в котором расскажет подробнее о своей работе по превращению Skyrim в Dark Souls.

Работа пользователя Heavy Burns / Фото с сайта GamesRadar