Видеоигра The Elder Scrolls V: Skyrim продолжает пользоваться спросом среди геймеров и сейчас, хотя ее релиз состоялся еще в ноябре 2011 года. За это время для игры вышло немало различных модификаций, правда, вряд ли кто-то создавал мод, запрещающий играть в Skyrim.

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А вот пользователь с никнеймом ThatLittleCommie несколько дней назад поделился информацией именно о таком забавном проекте с названием "NoSkyrim". Работает все очень просто: после установки этого мода, геймеры просто не могут запустить видеоигру. Самое интересное, что его идея понравилась пользователям платформы Reddit, а вообще оригинальный пост очень быстро собрал почти 1,5 тысячи лайков и немало положительных отзывов.

Геймеры отмечают, что теперь "сломать" игру можно даже без установки 200 модов. А также шутят, что модификация работает некорректно (запускается) на некоторых консолях, а потому они очень надеются, что разработчик исправит этот неприятный баг. То есть геймеры тепло встретили этот забавный мод, а вот администрации платформы NexusMods такая шутка не очень понравилась. Дело в том, что ее представители почти сразу же удалили эту модификацию, правда, причину не указали.

Понятно, что автору этого проекта и его поклонникам не понравились такие действия администрации NexusMods. А потому они почти сразу же запустили шуточный хэштег "Save NoSkyrim" и создали петицию на Change.org. На момент написания материала ее уже подписало более 400 пользователей. А также они даже создали отдельный раздел на Reddit, где обсуждают различные проблемы, которые могут возникнуть после игры в Skyrim.

Напоследок стоит отметить, что представители NexusMods пока никак эту ситуацию не комментировали. А потому, очень вероятно, что эта история еще будет иметь какое-то продолжение.